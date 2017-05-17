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  • Луческу ушел с пресс-конференции после вопроса о Кокорине, назвав журналистов глупыми

Луческу ушел с пресс-конференции после вопроса о Кокорине, назвав журналистов глупыми

17 мая 2017, 22:46
14

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?», – спросил сотрудник Sports.ru Роман Мун, после чего румынский специалист пошел в направлении выхода из зала. Параллельно Луческу произнес фразу «stupid people» (глупые люди – прим. «Бомбардира»).

В текущем сезоне Александр Кокорин забил девять голов и отдал семь голевых передач в 37-ми матчах всех турниров. В марте 26-летний игрок сборной России был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Примечательно, что Луческу не стал комментировать и этот инцидент с участием своего подопечного.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (14)
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сасас
1495050704
у глупого человека брали интервью
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bset
1495051171
Плачь и смотри... Со стороны...
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+50/-50
1495051179
Кокорин публичный человек и не более. А как футболист и профессионал крайне слабый.
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alSm
1495051268
"Глупые люди ..Я не хочу постоянно отвечать за деградацию вашего буратино.."
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Бриг
1495052021
Не надоело про Кокорина одно и то же. Потом заиграет, как Смолов, никто из идиотов извиняться не подумает. А сейчас самоутверждаются, идиоты, действительно.
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APchelov
1495054147
И в самом деле, глупые! Кокорин не тот футболист, о котором следует писать на протяжении нескольких лет
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forward33
1495060405
Конечно, умный тренер привёл Зенит к 3 месту...
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Petrak86
1495090391
конечно, глупый вопрос... Какой у Кокорина профессионализм? О чем вопрос вообще?
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ZENIT-59
1495099234
Когда играли Кокорин с Нету Зенит с трудом одерживал победы, бывали и ничьи и поражения, а вот без них-совсем другой Зенит! когда играет Нету у Зенита победы НЕТУ Только слепой сию закономерность не видал, но Луческу упрямством страдал- очков много потерял и Лигу Чемпионов не попал!
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FanatSerj
1495104556
" Кокорин забил девять голов и отдал семь голевых передач в 37-ми матчах всех турниров."
Судя по статистики это его потолок, его уровень. А выше расти он пока видимо не собирается. Вопрос больше к менеджерам клубов за, что вы ему такие бабки насыпаете? Или вы тоже на проценте сидите от его оклада? Ну тогда да все логично становиться, все рады, все довольны, кроме болельщиков, зрителей конечно.
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