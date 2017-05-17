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    Луческу ушел с пресс-конференции после вопроса о Кокорине, назвав журналистов глупыми

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

    «Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?», – спросил сотрудник Sports.ru Роман Мун, после чего румынский специалист пошел в направлении выхода из зала. Параллельно Луческу произнес фразу «stupid people» (глупые люди – прим. «Бомбардира»).

    В текущем сезоне Александр Кокорин забил девять голов и отдал семь голевых передач в 37-ми матчах всех турниров. В марте 26-летний игрок сборной России был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Примечательно, что Луческу не стал комментировать и этот инцидент с участием своего подопечного.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2017 22:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2017, 13:49

      " Кокорин забил девять голов и отдал семь голевых передач в 37-ми матчах всех турниров."


      Судя по статистики это его потолок, его уровень. А выше расти он пока видимо не собирается.
      Вопрос больше к менеджерам клубов за, что вы ему такие бабки насыпаете? Или вы тоже на проценте сидите от его оклада?
      Ну тогда да все логично становиться, все рады, все довольны, кроме болельщиков, зрителей конечно.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 18 мая 2017, 12:20

      Когда играли Кокорин с Нету Зенит с трудом одерживал победы, бывали и ничьи и поражения, а вот без них-совсем другой Зенит!
      когда играет Нету у Зенита победы НЕТУ
      Только слепой сию закономерность не видал,
      но Луческу упрямством страдал-
      очков много потерял и Лигу Чемпионов не попал!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 мая 2017, 09:53

      конечно, глупый вопрос... Какой у Кокорина профессионализм? О чем вопрос вообще?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2017, 06:57

      глупый старикан

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 мая 2017, 01:33

      Конечно, умный тренер привёл Зенит к 3 месту...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 мая 2017, 23:49

      И в самом деле, глупые! Кокорин не тот футболист, о котором следует писать на протяжении нескольких лет

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 мая 2017, 23:13

      Не надоело про Кокорина одно и то же. Потом заиграет, как Смолов, никто из идиотов извиняться не подумает. А сейчас самоутверждаются, идиоты, действительно.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 мая 2017, 23:02

      нервишки шалят)))))))

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      Рейтинг: +56

      alSm 17 мая 2017, 23:01

      "Глупые люди ..Я не хочу постоянно отвечать за деградацию вашего буратино.."

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 мая 2017, 22:59

      Кокорин публичный человек и не более. А как футболист и профессионал крайне слабый.

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