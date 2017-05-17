Луческу ушел с пресс-конференции после вопроса о Кокорине, назвав журналистов глупыми

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
«Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?», – спросил сотрудник Sports.ru Роман Мун, после чего румынский специалист пошел в направлении выхода из зала. Параллельно Луческу произнес фразу «stupid people» (глупые люди – прим. «Бомбардира»).
В текущем сезоне Александр Кокорин забил девять голов и отдал семь голевых передач в 37-ми матчах всех турниров. В марте 26-летний игрок сборной России был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Примечательно, что Луческу не стал комментировать и этот инцидент с участием своего подопечного.
Источник: Sports.ru
Судя по статистики это его потолок, его уровень. А выше расти он пока видимо не собирается. Вопрос больше к менеджерам клубов за, что вы ему такие бабки насыпаете? Или вы тоже на проценте сидите от его оклада? Ну тогда да все логично становиться, все рады, все довольны, кроме болельщиков, зрителей конечно.