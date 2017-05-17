Луческу ушел с пресс-конференции после вопроса о Кокорине, назвав журналистов глупыми

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?», – спросил сотрудник Sports.ru Роман Мун, после чего румынский специалист пошел в направлении выхода из зала. Параллельно Луческу произнес фразу «stupid people» (глупые люди – прим. «Бомбардира»).

В текущем сезоне Александр Кокорин забил девять голов и отдал семь голевых передач в 37-ми матчах всех турниров. В марте 26-летний игрок сборной России был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Примечательно, что Луческу не стал комментировать и этот инцидент с участием своего подопечного.