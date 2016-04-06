Роналду выставлен на трансфер. «Цюрих» хочет оставить Кержакова. Дайджест событий дня

«Реал» выставил Роналду на трансфер

Руководство мадридского «Реала» согласилось расстаться со своим лидером Криштиану Роналду. Как сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге, за форварда «сливочные» планируют выручить 60 миллионов евро. С идеей продать португальца выступил президент «королевского» клуба Флорентино Перес. Агенты игрока уже начали переговоры с испанским грандом, чтобы найти оптимальное решение. Сам футболист хочет получать в своем новом клубе 20-25 миллионов евро за сезон.

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Федун провел переговоры с Бердыевым

Владелец «Спартака» Леонид Федун провел переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым о возможном назначении его наставником москвичей. Сообщается, что Федун предложил Бердыеву возглавить «Спартак» летом нынешнего года, а специалист выдвинул несколько условий. Так, Бердыев попросил возможности назначить своих людей на посты генерального директора, спортивного директора и руководителя медицинского департамента «Спартака».

«Цюрих» не хочет отпускать Кержакова

Президент швейцарского «Цюриха» Анчилло Канепа выразил желание сохранить в составе на следующий сезон российского нападающего Александра Кержакова. «Мы уже думаем о формировании команды на следующий сезон. Не секрет, что мы очень довольны Кержаковым. Надеюсь, ему тоже нравится и город, и наш клуб. В ближайшие дни мы обсудим с ним его будущее. Конечно, мы бы хотели сохранить его в команде», – сказал Канепа.

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Полиция обыскала офис УЕФА в связи с «панамскими документами»

Швейцарская полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА в связи с упоминанием бывшего генерального секретаря организации Джанни Инфантино в скандале с панамскими офшорами. Сообщается, что 2006 году Инфантино подписал контракт о продаже прав на телетрансляции матчей Лиги чемпионов в Южной Америке двум бизнесменам, которые обвиняются в коррупции и мошенничестве. При обыске полиция изъяла документы о деталях этого контракта. УЕФА подтвердил факт обыска, однако отрицает любые нарушения со стороны своих должностных лиц. Организация намерена оказывать следствию полное содействие.

«Зенит» готов увеличить зарплату Пеллегрини в два раза

Руководство «Зенита» не оставляет попыток заполучить в свой тренерский штаб наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Как утверждает чилийское издание El Mercurio, петербуржцы намерены предложить 62-летнему специалисту трехлетний контракт с зарплатой десять миллионов долларов в год. Еще два миллиона тренер может получить в случае победы в российской Премьер-лиге. Стоит отметить, что в «Манчестер Сити» Пеллегрини получает в два раза меньше.

Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча

КДК РФС вынес наказание защитнику московского «Спартака» Дмитрию Комбарову в виде двух матчей дисквалификации. Напомним, что в поединке предыдущего тура РФПЛ игрок был удален с поля после инцидента с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым. Ближе к концу встречи Комбаров нарушил правила на Калачеве, когда тот находился без мяча. За этот инцидент 29-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален. Уходя с поля, Комбаров наступил на ногу Калачеву, который лежал на газоне.

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В чемпионате России могут появиться видеоповторы

Министр спорта России Виталий Мутко не исключил варианта, при котором в чемпионате России могут появиться видеоповторы. Как сообщалось ранее, в марте Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. «Да, ошибки судей бывают, сейчас вводятся технические средства. Мы посмотрим, может, тоже к этому подойдем, чтобы остановился судья и посмотрел. Так игра по-другому может пойти», – сказал он.

Игроки «Ростова» получат миллион долларов в случае победы в РФПЛ

Руководство футбольного клуба «Ростов» дало обещание выплатить футболистам премиальные за победу в российской Премьер-лиге. Акционеры ростовского клуба готовы выделить сумму в размере одного миллиона долларов, которая будет поровну разделена между игроками команды, если они станут победителями чемпионата. Если по итогам сезона клуб займет второе или третье место, то сумма премиальных значительно уменьшится.