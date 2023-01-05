Мануэль Пеллегрини - статистика
Тренер
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Бетис
|Гражданство
|Чили
|Дата рождения
|15 сентября 1953
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Бетис
|Гражданство
|Чили
|Дата рождения
|15 сентября 1953
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|Бетис
|0 : 1
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/8 финала
|19.03.2023
|Бетис
|1 : 0
|Мальорка
|Испания. Примера, 26 тур
|02.04.2023
|Атлетико
|1 : 0
|Бетис
|Испания. Примера, 27 тур
|09.04.2023
|Бетис
|0 : 2
|Кадис
|Испания. Примера, 28 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Матч
|05.01.2023
|Ибица Ислас Питиусас
|1 : 4
|Бетис
|18.01.2023
|Бетис
|2(2) : 3(4)
|Осасуна