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Команды
Бетис
Мануэль Пеллегрини
Статистика
Мануэль Пеллегрини - статистика
Бетис
Чили
15 сентября 1953 (73)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 5
17.10.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
3 : 2
14.10.2026
Порту
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
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Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
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Испания. Кубок 2022/2023
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Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Англии 2014
Товарищеские матчи 2014
Audi Cup 2013
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Бетис
11
7
2
2
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 5
17.10.2026
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
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