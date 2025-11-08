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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Мануэль Пеллегрини
Новости
Мануэль Пеллегрини - новости
Бетис
Чили
15 сентября 1953 (73)
Тренер
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Ямаля обвинили в провокации во время матча с «Бетисом»
18 октября
Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед, опередив Зидана
13 января
1
Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола
2025.11.08 14:52
2
Пеллегрини предложил революционное изменение в правила футбола
2025.11.08 09:45
5
Определен самый пожилой тренер топ-5 лиг Европы
2025.09.24 20:43
Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
2025.05.29 01:32
1
Сборная Бразилии определила еще одного кандидата на пост главного тренера
2025.04.03 20:36
2
Фото
71-летний тренер признан лучшим в Примере в марте
2025.03.24 22:37
70-летний Пеллегрини повторил рекорд Примеры
2024.09.14 00:33
Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании
2024.05.13 20:20
«Арсенал» забил 300-й гол в АПЛ при Артете в 161-м матче – это 4-й результат в истории лиги
2024.03.05 12:00
Роналду и Пеллегрини могут воссоединиться в «Аль-Насре»
2023.06.04 08:24
Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но у них не было много моментов»
2022.02.25 10:39
Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»
2022.02.23 17:20
16
Пеллегрини – об ответном матче с «Зенитом» в ЛЕ: «Бетис» еще никуда не вышел»
2022.02.22 10:27
1
Пеллегрини: «Рано думать, что «Бетис» уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы»
2022.02.17 23:42
2
Пеллегрини – о «Зените»: «Бетис» будет играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России»
2022.02.16 22:35
6
Фото
Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бетис» продлил контракт с тренером Пеллегрини
2021.12.21 17:32
8
Примера. Пеллегрини с «Бетисом» проиграл своему бывшему клубу «Реалу»
2021.08.29 00:55
Пеллегрини: «Примера – позор. У нас самая медленная лига Европы. Затяжек времени и симуляций больше, чем где-либо. Стыд»
2021.08.22 09:51
11
Пеллегрини хочет приобрести Влашича в «Бетис». Он восхищен игрой хорвата
2021.07.09 10:24
5
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» Пеллегрини
2021.04.24 23:51
3
Примера. «Бетис» Пеллегрини сыграл вничью с «Эльче» и поднялся в зону Лиги Европы
2021.04.04 19:16
Примера. «Бетис» Пеллегрини добыл победу над «Кадисом» и поднялся в зону еврокубков
2021.02.28 20:15
Примера. 39-летний Хоакин на 92-й минуте принес «Бетису» ничью в Сан-Себастьяне; команда Пеллегрини не проигрывает шесть матчей подряд
2021.01.23 22:44
Примера. «Валенсия» дома проиграла «Бетису» Пеллегрини, Черышев не попал в заявку
2020.10.03 23:58
5
Примера. «Хетафе» разгромил «Бетис» Пеллегрини и вышел на первое место
2020.09.30 00:24
1
Пеллегрини: «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор»
2020.09.27 11:48
2
Примера. «Реал» в большинстве обыграл «Бетис» Пеллегрини, «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче»
2020.09.26 23:56
Фото
Пеллегрини возглавит «Бетис» по окончании сезона. Чилиец брал АПЛ с «Манчестер Сити»
2020.07.09 14:33
2
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