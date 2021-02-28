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    Примера. «Бетис» Пеллегрини добыл победу над «Кадисом» и поднялся в зону еврокубков

    «Бетис» в гостях переиграл выходца из Сегунды «Кадис». Единственный мяч на 84-й минуте забил Хуанми.

    Севильцы поднялись в зону Лиги конференций. «Кадис» занимает 15-ю строчку.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Кадис – Бетис – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хуанми, 84.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 20:15
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