Примера. «Бетис» Пеллегрини добыл победу над «Кадисом» и поднялся в зону еврокубков

«Бетис» в гостях переиграл выходца из Сегунды «Кадис». Единственный мяч на 84-й минуте забил Хуанми.
Севильцы поднялись в зону Лиги конференций. «Кадис» занимает 15-ю строчку.
Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур
Гол: 0:1 – Хуанми, 84.
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«Бетис» в гостях переиграл выходца из Сегунды «Кадис». Единственный мяч на 84-й минуте забил Хуанми.
Севильцы поднялись в зону Лиги конференций. «Кадис» занимает 15-ю строчку.
Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур
Гол: 0:1 – Хуанми, 84.