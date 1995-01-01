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    Пеллегрини хочет приобрести Влашича в «Бетис». Он восхищен игрой хорвата

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини хочет видеть в своей команде полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает Elgoldigital.

    67-летний тренер восхищен игрой хорватского хавбека и попросил руководство клуба подписать 23-летнего футболиста.

    • Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

    Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Elgoldigital

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