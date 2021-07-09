Пеллегрини хочет приобрести Влашича в «Бетис». Он восхищен игрой хорвата

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини хочет видеть в своей команде полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает Elgoldigital.
67-летний тренер восхищен игрой хорватского хавбека и попросил руководство клуба подписать 23-летнего футболиста.
- Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»
Источник: Elgoldigital
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