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    Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

    Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сын должен покинуть столичный клуб.

    – Насколько успех вашего сына зависел от таланта и насколько – от труда?

    – Талант и труд взаимосвязаны. Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции, и этого невозможно добиться без таланта.

    – Никола сейчас в России, в ЦСКА. Он поиграл достаточно в России, не пора ли завершить этот этап?

    – Россия и Москва прекрасны, о них можно говорить только с лучшей стороны. Но есть более сильные лиги и клубы, к тому же, было бы здорово, если бы Никола играл ближе к дому.

    Он много сделал для ЦСКА и вырос здесь как футболист, но команда не всегда соответствовала ему. Ему нужен новый вызов.

    • Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

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    Источник: Slobodna Dalmacija

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1531

      CSKA471 26 минут назад

      Предложат 35, надо продовать, Влашич сделал много для ЦСКА, надо и для него постараться, но и дешево продавть не стоит

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      Рейтинг: +9986

      BRO_football 39 минут назад

      Если Никола такой хороший игрок, то почему за него предлагают так мало денег? Даже 30 лямов по Трансфермаркету никто давать не хочет. Зенит - 25, Милан - 20, Интер - 25, Наполи - 20. Просто смешные суммы для игрока, который "входит в топ-20 игроков мира на своей позиции".
      Понятное дело, что ЦСКА был бы не против, чтобы Влашич реализовывал свой талант в престижном европейском клубе. Только вот и отпускать за дёшево никто не будет. В ЦСКА не дураки сидят! Цену деньгам они знают!
      Либо пусть Влашич ждёт, когда истечёт контракт и уходит свободным агентом, куда ему понравится. А может отец сам выкупит контракт своего сына?

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      Рейтинг: +7098

      Сильвербой 49 минут назад

      Да, таким игрокам надо тысячу раз подумать, прежде чем переходить в клубы РПЛ! Это же явное самоубийство!!!

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      Рейтинг: +12410

      Skull_Boy > Сильвербой 43 минуты назад

      Ты дурак или как он в ЦСКА пришел никем и про него никто не знал

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      Рейтинг: +30

      FCSpartakM 54 минуты назад

      В цска он вошел в стадию стагнации

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