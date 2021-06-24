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  • Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

24 июня 2021, 18:49
11

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сын должен покинуть столичный клуб.

– Насколько успех вашего сына зависел от таланта и насколько – от труда?

– Талант и труд взаимосвязаны. Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции, и этого невозможно добиться без таланта.

– Никола сейчас в России, в ЦСКА. Он поиграл достаточно в России, не пора ли завершить этот этап?

– Россия и Москва прекрасны, о них можно говорить только с лучшей стороны. Но есть более сильные лиги и клубы, к тому же, было бы здорово, если бы Никола играл ближе к дому.

Он много сделал для ЦСКА и вырос здесь как футболист, но команда не всегда соответствовала ему. Ему нужен новый вызов.

  • Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

Источник: Slobodna Dalmacija
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1624550651
В цска он вошел в стадию стагнации
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Сильвербой
1624550920
Да, таким игрокам надо тысячу раз подумать, прежде чем переходить в клубы РПЛ! Это же явное самоубийство!!!
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BRO_football
1624551570
Если Никола такой хороший игрок, то почему за него предлагают так мало денег? Даже 30 лямов по Трансфермаркету никто давать не хочет. Зенит - 25, Милан - 20, Интер - 25, Наполи - 20. Просто смешные суммы для игрока, который "входит в топ-20 игроков мира на своей позиции". Понятное дело, что ЦСКА был бы не против, чтобы Влашич реализовывал свой талант в престижном европейском клубе. Только вот и отпускать за дёшево никто не будет. В ЦСКА не дураки сидят! Цену деньгам они знают! Либо пусть Влашич ждёт, когда истечёт контракт и уходит свободным агентом, куда ему понравится. А может отец сам выкупит контракт своего сына?
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CSKA471
1624552336
Предложат 35, надо продовать, Влашич сделал много для ЦСКА, надо и для него постараться, но и дешево продавть не стоит
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general.lizyukov
1624559027
А что, в ЦСКА уже всего добился?
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RUSARM
1624559078
Задолбал уже этот папашка!! Нужен вызов,плати 40 лямов и езжайте куда хотите!! задолбали уже ваши стенания!! Да и контракт у него до 2024 года!!!
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DeStar
1624561706
ближе к дому это в динамо загреб поедет играть?)
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Masteralex
1624561849
молодой талантливый переспективный, проявил себя на Евро в одной из лучших европейских сборных, пусть папашка балаболит сколько хочет, но меньше +10-15 лямов к цене трансфермаркта его не отдадут, а на крайняк он и в ЦСКА очень полезен будет и дальше будет только дорожать
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saf05
1624566594
Уйдет и сядет на скамейку, у него это уже было. Стабильности нет, да и на фоне других смотрица вполне обычном игроком среднего уровня.
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