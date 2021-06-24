Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сын должен покинуть столичный клуб.
– Насколько успех вашего сына зависел от таланта и насколько – от труда?
– Талант и труд взаимосвязаны. Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции, и этого невозможно добиться без таланта.
– Никола сейчас в России, в ЦСКА. Он поиграл достаточно в России, не пора ли завершить этот этап?
– Россия и Москва прекрасны, о них можно говорить только с лучшей стороны. Но есть более сильные лиги и клубы, к тому же, было бы здорово, если бы Никола играл ближе к дому.
Он много сделал для ЦСКА и вырос здесь как футболист, но команда не всегда соответствовала ему. Ему нужен новый вызов.
- Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
Источник: Slobodna Dalmacija