Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сын должен покинуть столичный клуб.

– Насколько успех вашего сына зависел от таланта и насколько – от труда?

– Талант и труд взаимосвязаны. Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции, и этого невозможно добиться без таланта.

– Никола сейчас в России, в ЦСКА. Он поиграл достаточно в России, не пора ли завершить этот этап?

– Россия и Москва прекрасны, о них можно говорить только с лучшей стороны. Но есть более сильные лиги и клубы, к тому же, было бы здорово, если бы Никола играл ближе к дому.

Он много сделал для ЦСКА и вырос здесь как футболист, но команда не всегда соответствовала ему. Ему нужен новый вызов.