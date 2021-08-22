Пеллегрини: «Примера – позор. У нас самая медленная лига Европы. Затяжек времени и симуляций больше, чем где-либо. Стыд»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини раскритиковал футбол в Примере. Он не дает шоу, считает чилиец.

«Все мы должны поработать над тем, чтобы Примера перестала быть таким позором. У нас самая медленная лига Европы. Мы не устраиваем шоу, которое хотят видеть зрители. Симуляций и затяжек времени больше, чем где-либо. Просто стыдно.

Мы должны уделить внимание шоу. Люди платят за билеты, чтобы увидеть что-то качественное», – сказал 67-летний тренер.