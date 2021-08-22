Пеллегрини: «Примера – позор. У нас самая медленная лига Европы. Затяжек времени и симуляций больше, чем где-либо. Стыд»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини раскритиковал футбол в Примере. Он не дает шоу, считает чилиец.
«Все мы должны поработать над тем, чтобы Примера перестала быть таким позором. У нас самая медленная лига Европы. Мы не устраиваем шоу, которое хотят видеть зрители. Симуляций и затяжек времени больше, чем где-либо. Просто стыдно.
Мы должны уделить внимание шоу. Люди платят за билеты, чтобы увидеть что-то качественное», – сказал 67-летний тренер.
- Пеллегрини начал тренировать в Примере в 2004 году, когда принял «Вильярреал».
- С этой командой он брал серебро в сезоне-2007/08.
- У «Бетиса» после 2 туров 2 очка.
Источник: Goal