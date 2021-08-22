Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пеллегрини: «Примера – позор. У нас самая медленная лига Европы. Затяжек времени и симуляций больше, чем где-либо. Стыд»

Пеллегрини: «Примера – позор. У нас самая медленная лига Европы. Затяжек времени и симуляций больше, чем где-либо. Стыд»

22 августа 2021, 09:51
11

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини раскритиковал футбол в Примере. Он не дает шоу, считает чилиец.

«Все мы должны поработать над тем, чтобы Примера перестала быть таким позором. У нас самая медленная лига Европы. Мы не устраиваем шоу, которое хотят видеть зрители. Симуляций и затяжек времени больше, чем где-либо. Просто стыдно.

Мы должны уделить внимание шоу. Люди платят за билеты, чтобы увидеть что-то качественное», – сказал 67-летний тренер.

  • Пеллегрини начал тренировать в Примере в 2004 году, когда принял «Вильярреал».
  • С этой командой он брал серебро в сезоне-2007/08.
  • У «Бетиса» после 2 туров 2 очка.

Источник: Goal
Испания. Примера Бетис Пеллегрини Мануэль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1629615133
Видимо, старик Мануэль просто не видел РПЛ.
Ответить
acor94
1629615221
Прсмотри матч Уфа - Химки и закткни своё хлебало. Мериться он тут собрался медленностью. Никому не отобрать первое место у РПЛ, тем более такой днищенской лиге как примера.
Ответить
житель СПб
1629615582
Бедный, он давно не видел РПЛ. Но вот по симуляциям они, действительно, впереди всех. Надо с ними судьям более жестко бороться, после матчей просматривать - и дополнительно наказывать судейским комиссиям. Тогда симуляций станет меньше.
Ответить
DeStar
1629620445
Молодец, истину глаголит, ла лига самое нудное ГГ их всех нормальных лиг, франция и португалия и то интереснее. Скоростей нет, атак нет, я как-то лежа в ванне ради прикола посчитал сколько было забито голов в первых турах лиг, сейчас ,конечно уже цифр не помню, но в первом туре апл забили 33 гола вроде, в германии около 30, в италии около 30, во франции вроде 30+ и только в ла лиге 22, из которых матч реала и барсы внесли 11 голов! т.е половина голов было в 2 матчах из 10
Ответить
FanatSerj
1629623525
Ну тут он совершенно прав, я бы тоже эти матчи не стал смотреть )) Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис
Ответить
Soccerdealer63
1629625296
Мануэль, всё в мире относительно...И "позор" и "медлительность" Вы очень эмоциональный человек))) Но, извините, любая футбольная лига не оценивается "средней тепмепературой по больнице"! У всех ваших середняков и обитателей подвала турнирной таблицы свои проблемы.... Тормозов полно))) А вот ваша элита - пример всему миру...И ВАМ ЖЕ САМИМ! ВЫ.. вот... последите за нашей РПЛ-овской "элитой"... Не говоря уже о "подвале"...
Ответить
JTherry
1629625423
если Примера "позор, потому что не устраивают шоу для зрителей" (по Пеллегрини), то какое слово тогда подобрать к РПЛ, где в каждом туре пешеходный футбол?
Ответить
заткнитемнерот
1629626097
Просто там, в Европе, не имеют понятия о том, что где-то в РФ играют в так называемый футбол. Похоже, они уже забыли, что есть российские футболисты, которых можно покупать. Хотя нет, не забыли... просто они не соответствуют уровню и зарплатам..... И мне кажется, они недалеки от истины.
Ответить
Аид666
1629629662
он еще в РПЛ не был)
Ответить
Ловкий Бубен
1629753429
самая медленная у нас
Ответить
Главные новости
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
3
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
20
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
14
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
18
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
15
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
Все новости
Все новости
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
19:57
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+