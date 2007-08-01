Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Пеллегрини: «Примера – позор. У нас самая медленная лига Европы. Затяжек времени и симуляций больше, чем где-либо. Стыд»

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини раскритиковал футбол в Примере. Он не дает шоу, считает чилиец.

    «Все мы должны поработать над тем, чтобы Примера перестала быть таким позором. У нас самая медленная лига Европы. Мы не устраиваем шоу, которое хотят видеть зрители. Симуляций и затяжек времени больше, чем где-либо. Просто стыдно.

    Мы должны уделить внимание шоу. Люди платят за билеты, чтобы увидеть что-то качественное», – сказал 67-летний тренер.

    • Пеллегрини начал тренировать в Примере в 2004 году, когда принял «Вильярреал».
    • С этой командой он брал серебро в сезоне-2007/08.
    • У «Бетиса» после 2 туров 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      заткнитемнерот 5 минут назад

      Просто там, в Европе, не имеют понятия о том, что где-то в РФ играют в так называемый футбол. Похоже, они уже забыли, что есть российские футболисты, которых можно покупать. Хотя нет, не забыли... просто они не соответствуют уровню и зарплатам.....
      И мне кажется, они недалеки от истины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16214

      JTherry 17 минут назад

      если Примера "позор, потому что не устраивают шоу для зрителей" (по Пеллегрини), то какое слово тогда подобрать к РПЛ, где в каждом туре пешеходный футбол?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Soccerdealer63 19 минут назад

      Мануэль, всё в мире относительно...И "позор" и "медлительность" Вы очень эмоциональный человек))) Но, извините, любая футбольная лига не оценивается "средней тепмепературой по больнице"! У всех ваших середняков и обитателей подвала турнирной таблицы свои проблемы.... Тормозов полно))) А вот ваша элита - пример всему миру...И ВАМ ЖЕ САМИМ!
      ВЫ.. вот... последите за нашей РПЛ-овской "элитой"... Не говоря уже о "подвале"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7278

      FanatSerj 48 минут назад

      Ну тут он совершенно прав, я бы тоже эти матчи не стал смотреть ))

      Бетис 1:1 Кадис
      Мальорка 1:1 Бетис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11116

      DeStar 1 час назад

      Молодец, истину глаголит, ла лига самое нудное ГГ их всех нормальных лиг, франция и португалия и то интереснее. Скоростей нет, атак нет, я как-то лежа в ванне ради прикола посчитал сколько было забито голов в первых турах лиг, сейчас ,конечно уже цифр не помню, но в первом туре апл забили 33 гола вроде, в германии около 30, в италии около 30, во франции вроде 30+ и только в ла лиге 22, из которых матч реала и барсы внесли 11 голов! т.е половина голов было в 2 матчах из 10

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Педдигрини не прав. Хоть в чем то МЫ лучшие )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9451

      житель СПб 3 часа назад

      Бедный, он давно не видел РПЛ. Но вот по симуляциям они, действительно, впереди всех. Надо с ними судьям более жестко бороться, после матчей просматривать - и дополнительно наказывать судейским комиссиям. Тогда симуляций станет меньше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7444

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Там комплексные проблемы, одно из главных Судейство .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      acor94 3 часа назад

      Прсмотри матч Уфа - Химки и закткни своё хлебало. Мериться он тут собрался медленностью. Никому не отобрать первое место у РПЛ, тем более такой днищенской лиге как примера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5998

      vladik12 3 часа назад

      Видимо, старик Мануэль просто не видел РПЛ.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88718
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67319
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru