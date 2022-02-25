Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но у них не было много моментов»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о «Зените» после нулевой ничьи в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы приехали из России с победой, но это был неокончательный результат, потому что «Зенит» – очень хорошая команда. Это команда уровня Лиги чемпионов с прекрасными игроками.

Очень важно, что мы не пропустили. 20-25 минут второго тайма играли хорошо, создали два момента. Потом они уже рисковали, было два угловых, после которых они могли забить.

Но не могу сказать, что у них было много моментов, в защите мы сыграли хорошо. Даже в овертайме мы могли бы добиться результата, у нас вышли Борха Иглесиас, Тельо, сделали хорошие замены.

К счастью, мы не дошли до дополнительного времени. Сыграли хорошо, поздравляю команду», – сказал Пеллегрини.