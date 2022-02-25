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    Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но у них не было много моментов»

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о «Зените» после нулевой ничьи в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мы приехали из России с победой, но это был неокончательный результат, потому что «Зенит» – очень хорошая команда. Это команда уровня Лиги чемпионов с прекрасными игроками.

    Очень важно, что мы не пропустили. 20-25 минут второго тайма играли хорошо, создали два момента. Потом они уже рисковали, было два угловых, после которых они могли забить.

    Но не могу сказать, что у них было много моментов, в защите мы сыграли хорошо. Даже в овертайме мы могли бы добиться результата, у нас вышли Борха Иглесиас, Тельо, сделали хорошие замены.

    К счастью, мы не дошли до дополнительного времени. Сыграли хорошо, поздравляю команду», – сказал Пеллегрини.

    • «Бетис» вышел в 1/8 финал ЛЕ по сумме 2-х матчей.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    25.02.2022 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 14 часов назад

      Зениту бы тренера уровня Лиги Чемпионов...

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