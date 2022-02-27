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    Одоевский – лучший игрок «Зенита» в матче с «Бетисом». Это был его еврокубковый дебют

    Болельщики «Зенита» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0). Им стал вратарь Даниил Одоевский.

    Это был его дебютный еврокубковый матч.

    • «Зенит» вылетел из турнира.
    • Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • Завтра, 28 февраля, «Зенит» сыграет с «Рубином» в 19-м туре РПЛ.

    Семак – о дебюте Одоевского в ЛЕ: «Хорошо действовал и спокойно играл ногами»

    Одоевский – о дебюте в Лиге Европы: «Пойдет. Приятно, что отыграл на ноль с «Бетисом»

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    27.02.2022 15:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15630

      paracetamol 3 часа назад

      Молодец, паря!

      0
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      Рейтинг: +3706

      Питерский князь 4 часа назад

      В 2-х матчевом противостоянии, ХУДШИЙ - Семак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4539

      _Marqella_ 11 часов назад

      0 ударов в створ ворот Зенита, от куда он лучший,ни чего не попутали ???

      0
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      Рейтинг: +3277

      ААМ 12 часов назад

      Парень не стушевался. Надеюсь, что его ждёт славное будущее.

      0
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      Рейтинг: +678

      БеZуМныЙ 12 часов назад

      Одоевский хорош в игре ногами. А так посмотрим. Во всяком случае не хуже Кержа и Крицука.

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