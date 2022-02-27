Одоевский – лучший игрок «Зенита» в матче с «Бетисом». Это был его еврокубковый дебют

Молодец, паря!
Болельщики «Зенита» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0). Им стал вратарь Даниил Одоевский.
Это был его дебютный еврокубковый матч.
- «Зенит» вылетел из турнира.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- Завтра, 28 февраля, «Зенит» сыграет с «Рубином» в 19-м туре РПЛ.
Семак – о дебюте Одоевского в ЛЕ: «Хорошо действовал и спокойно играл ногами»
Одоевский – о дебюте в Лиге Европы: «Пойдет. Приятно, что отыграл на ноль с «Бетисом»