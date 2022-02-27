Одоевский – лучший игрок «Зенита» в матче с «Бетисом». Это был его еврокубковый дебют

Болельщики «Зенита» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0). Им стал вратарь Даниил Одоевский.

Это был его дебютный еврокубковый матч.

«Зенит» вылетел из турнира.

Одоевский – воспитанник «Зенита».

Завтра, 28 февраля, «Зенит» сыграет с «Рубином» в 19-м туре РПЛ.

Семак – о дебюте Одоевского в ЛЕ: «Хорошо действовал и спокойно играл ногами»

Одоевский – о дебюте в Лиге Европы: «Пойдет. Приятно, что отыграл на ноль с «Бетисом»

Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках