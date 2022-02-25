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  • Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

25 февраля 2022, 18:23
2

Журналист Василий Уткин подвел итоги противостояния «Зенита» и «Бетиса» в Лиге Европы.

«Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами.

«Зенит» в этом отношении проявил себя молодцом. «Бетис» явно выжидал, пока у россиян закончатся силы. Именно поэтому после 75-й минуты «Бетис» несколько раз угрожал воротам юного Одоевского.

«Зениту» удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определeнная ирония в том, что «Зенит», который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR.

Я уже запутался в трактовках того, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это – гол бы засчитал», – сказал Уткин.

  • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
  • Ответный матч в Испании завершился нулевой ничьей.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Лига Европы Бетис Зенит Уткин Василий
Комментарии (2)
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Лягушка Попрыгушка
1645805514
Новичок зенита Абелардо - зениту по силам выиграть Лигу Европы! До си ржу!!!!
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Лягушка Попрыгушка
1645805583
Это зени карма за липовые чампионства рпл,за их карманных судей и крышу питерскую))
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