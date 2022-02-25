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    Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

    Журналист Василий Уткин подвел итоги противостояния «Зенита» и «Бетиса» в Лиге Европы.

    «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами.

    «Зенит» в этом отношении проявил себя молодцом. «Бетис» явно выжидал, пока у россиян закончатся силы. Именно поэтому после 75-й минуты «Бетис» несколько раз угрожал воротам юного Одоевского.

    «Зениту» удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определeнная ирония в том, что «Зенит», который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR.

    Я уже запутался в трактовках того, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это – гол бы засчитал», – сказал Уткин.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответный матч в Испании завершился нулевой ничьей.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    25.02.2022 18:23
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