Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

Журналист Василий Уткин подвел итоги противостояния «Зенита» и «Бетиса» в Лиге Европы.

«Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами.

«Зенит» в этом отношении проявил себя молодцом. «Бетис» явно выжидал, пока у россиян закончатся силы. Именно поэтому после 75-й минуты «Бетис» несколько раз угрожал воротам юного Одоевского.

«Зениту» удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определeнная ирония в том, что «Зенит», который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR.

Я уже запутался в трактовках того, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это – гол бы засчитал», – сказал Уткин.