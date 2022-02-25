Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итог матчей 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Счет по сумме двух встреч 2:3.

«Команда продемонстрировала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идет на третьем месте в чемпионате и, думаю, в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

28 февраля он сыграет в 19-м туре против «Рубина».

«Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Айнтрахтом».

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