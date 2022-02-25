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    Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итог матчей 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Счет по сумме двух встреч 2:3.

    «Команда продемонстрировала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идет на третьем месте в чемпионате и, думаю, в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 28 февраля он сыграет в 19-м туре против «Рубина».
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    Источник: ТАСС

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    25.02.2022 19:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1233

      Vitaga 3 часа назад

      дурак что ли... ппц. вылетели и это значит могут конкурировать? если бы прошли - тогда -да

      0
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      Рейтинг: +59353

      portero 5 часов назад

      Результат вылет, так что ничего Зенит не продемонстрировал!!!

      0
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      Рейтинг: +13440

      Skull_Boy 7 часов назад

      Когда это Бетис вдруг стал ВЕДУЩИМ клубом Испании, в Европы играет по большим праздникам раз в 10 лет

      3
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 7 часов назад

      Да ничего Зенит не показал. В следующий этап не прошли, значит не может конкурировать с испанскими клубами. Причем с любыми.

      1
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      Рейтинг: +2400

      Play 7 часов назад

      Блин, что все горезащитники Зенита делают из Бетиса такого серьёзного соперника. Мы играли с ними на равных, да Бетис 15й в Ла Лиге был ещё два года назад, рассуждаете будто с Реалом играли.

      0
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      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 7 часов назад

      Харэ отмазки лепить медведь!
      Какой ведущий клуб? Ты че там куришь???
      Бетис середняком был есть и будет!
      Ну залезли на 3 строчку раз за 30 лет и че? Гранд Испании?
      Просто наш чампион слабее!
      Не можете признать поражение просто и все! Понакупали зулусов и снова ладу дать не можете простенькой команде)))

      1
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      Рейтинг: +1771

      Олег1204 8 часов назад

      Здорово, только походу уже поздно.

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