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    Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался недоволен судейством в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Петербуржцы забили на 90-й минуте, но судья гол не засчитал.

    «Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть.

    В эпизоде с первым голом было минимальное положение «вне игры», но что касается отмененного гола после просмотра VAR, когда случилась накладка Ерохина на бежавшего рядом испанского игрока, там не было никакой грубой игры, не было попытки нанести травму.

    Но испанский игрок очень артистично упал и валялся так, будто ему ногу оторвали. Это, наверное, тонкости правил, но, на мой взгляд, этот защитник, даже если бы его никто не коснулся, никоим образом не мог помешать Чистякову забить гол, он не участвовал в противодействии атаке, и Ерохин ему никак не помешал спасти свои ворота.

    Нужно обращаться к специалистам и узнавать, что у нас изменилось в футболе с введением VAR. Так или иначе, решение было принято, после этого был шанс у Ерохина забить, но он пробил выше ворот», – сказал Медведев.

    Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов»

    Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

    Семин – об отмененном голе «Зенита» в ворота «Бетиса»: «Нарушения не было или было микроскопическое»

    Источник: ТАСС

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    25.02.2022 15:57
    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      Stavr007 7 часов назад

      повалялся и прошла его команда дальше =)

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      Рейтинг: +11377

      playsh 8 часов назад

      Бог шельму метит...
      Но всё же за классную игру спасибо обеим командам.

      0
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      Рейтинг: +346

      Константинн 10 часов назад

      Бумеранг вам,за падения дзюбы.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7377

      Сильвербой 10 часов назад

      Просрали, обтекайте

      0
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      Рейтинг: +1480

      Кронштадт65 > Сильвербой 9 часов назад

      болван, ничья

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1178

      Сергей Каспийский 10 часов назад

      Если бы играли в России, то наш судья гол не отменил

      4
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      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 10 часов назад

      А быть по чесноку пеналя не было!
      Игровой момент) Рахимов в студии правильно все сказал вчера!
      Но это карма зениту за игру с МЯЛЬМЕ!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 11 часов назад

      Так же как и дзюба падает)))

      3
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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. 11 часов назад

      Давайте , по чесноку , Зенит стал в какой-то мере , заложником ситуации.
      Представитель страны-Агрессора не должен быть победителем.
      Думаю это только начало...
      Все должны понять , что ЗЛО должно быть наказано.

      5
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      Рейтинг: +9451

      "supermax" > Alekxei Z. 9 часов назад

      тебя уже смотрю наказали баном)
      "Все должны понять , что ЗЛО должно быть наказано."

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1571

      Leon_ARS > Alekxei Z. 9 часов назад

      Пошёл вон, мрзота!

      3
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      Рейтинг: +16

      Чоткар Патыр > Alekxei Z. 8 часов назад

      я хоть и болею за Спартак, но ты какую-то х...ю говоришь) если уж наказывать зло, тогда бан тебе

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      Рейтинг: +9451

      "supermax" > Чоткар Патыр 8 часов назад

      так и я за Спартак....но тут уже не до клубных пристрастий

      0
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      Рейтинг: +1399

      Bozigit 11 часов назад

      Зенит мог пройти Бетис

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