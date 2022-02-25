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  • Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

25 февраля 2022, 15:57
10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался недоволен судейством в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Петербуржцы забили на 90-й минуте, но судья гол не засчитал.

«Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть.

В эпизоде с первым голом было минимальное положение «вне игры», но что касается отмененного гола после просмотра VAR, когда случилась накладка Ерохина на бежавшего рядом испанского игрока, там не было никакой грубой игры, не было попытки нанести травму.

Но испанский игрок очень артистично упал и валялся так, будто ему ногу оторвали. Это, наверное, тонкости правил, но, на мой взгляд, этот защитник, даже если бы его никто не коснулся, никоим образом не мог помешать Чистякову забить гол, он не участвовал в противодействии атаке, и Ерохин ему никак не помешал спасти свои ворота.

Нужно обращаться к специалистам и узнавать, что у нас изменилось в футболе с введением VAR. Так или иначе, решение было принято, после этого был шанс у Ерохина забить, но он пробил выше ворот», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС
Лига Европы Бетис Зенит Медведев Александр
Комментарии (10)
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Bozigit
1645795640
Зенит мог пройти Бетис
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Лягушка Попрыгушка
1645796785
Так же как и дзюба падает)))
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Лягушка Попрыгушка
1645797131
А быть по чесноку пеналя не было! Игровой момент) Рахимов в студии правильно все сказал вчера! Но это карма зениту за игру с МЯЛЬМЕ!!!!!!!!
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Сильвербой
1645798920
Просрали, обтекайте
Ответить
Константинн
1645799472
Бумеранг вам,за падения дзюбы.
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Plyash
1645804629
Бог шельму метит... Но всё же за классную игру спасибо обеим командам.
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Stavr007
1645810515
повалялся и прошла его команда дальше =)
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