Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался недоволен судейством в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Петербуржцы забили на 90-й минуте, но судья гол не засчитал.

«Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть.

В эпизоде с первым голом было минимальное положение «вне игры», но что касается отмененного гола после просмотра VAR, когда случилась накладка Ерохина на бежавшего рядом испанского игрока, там не было никакой грубой игры, не было попытки нанести травму.

Но испанский игрок очень артистично упал и валялся так, будто ему ногу оторвали. Это, наверное, тонкости правил, но, на мой взгляд, этот защитник, даже если бы его никто не коснулся, никоим образом не мог помешать Чистякову забить гол, он не участвовал в противодействии атаке, и Ерохин ему никак не помешал спасти свои ворота.

Нужно обращаться к специалистам и узнавать, что у нас изменилось в футболе с введением VAR. Так или иначе, решение было принято, после этого был шанс у Ерохина забить, но он пробил выше ворот», – сказал Медведев.