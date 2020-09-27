Пеллегрини: «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий после матча третьего тура Примеры против «Реала» (2:3). Севильцы заканчивали встречу в меньшинстве.

«Играть против «Реала» и против VAR – это перебор. В первом тайме мы были намного лучше. Видеосистема поспособствовала назначению пенальти в наши ворота и удалению. Однако для меня ценно, как «Бетис» играл в равных составах.

«Бетис» на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше «Реала», – считает чилиец.