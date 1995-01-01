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    Пеллегрини: «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор»

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий после матча третьего тура Примеры против «Реала» (2:3). Севильцы заканчивали встречу в меньшинстве.

    «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор. В первом тайме мы были намного лучше. Видеосистема поспособствовала назначению пенальти в наши ворота и удалению. Однако для меня ценно, как «Бетис» играл в равных составах.

    «Бетис» на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше «Реала», – считает чилиец.

    • «Реал» после двух проведенных матчей имеет в активе четыре очка.
    • 30 сентября мадридцы сыграют в четвертом туре с «Вальядолидом».
    • У «Бетиса» шесть баллов.

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    Источник: ESPN

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