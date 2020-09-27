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  • Пеллегрини: «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор»

Пеллегрини: «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор»

27 сентября 2020, 11:48
2

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий после матча третьего тура Примеры против «Реала» (2:3). Севильцы заканчивали встречу в меньшинстве.

«Играть против «Реала» и против VAR – это перебор. В первом тайме мы были намного лучше. Видеосистема поспособствовала назначению пенальти в наши ворота и удалению. Однако для меня ценно, как «Бетис» играл в равных составах.

«Бетис» на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше «Реала», – считает чилиец.

  • «Реал» после двух проведенных матчей имеет в активе четыре очка.
  • 30 сентября мадридцы сыграют в четвертом туре с «Вальядолидом».
  • У «Бетиса» шесть баллов.

Источник: ESPN
Испания. Примера Бетис Реал Пеллегрини Мануэль
Комментарии (2)
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Cules2013
1601199090
я правильно понял, что Пеллегрини считает судейство излишне справедливым?))) В старые-добрые времена судья бы где-то недосмотрел и Бетис мог бы выиграть. Так что-ли?
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DeStar
1601201491
Ну на самом деле моментов спорных было достаточно, первый гол реала не увидел, голы бетиса чистые, идем дальше 1. Автогол, офсайда там явно не было, так как защитник сам замыкал прострел, а бензема за спиной никакой роли не играет, так что чистый автогол на мой взгляд, коих много забивают в свои ворота после прострелов 2. С пеналем, думал что там офсайд, но повтор показал что офсайда нет, это факт ,и потом подыгрыш рукой чистый в падении ( момент мега сложный, но вроде как рассмотрели все нормально) 3. Удаление -тут для меня некий вопрос есть, прямой КК там не было, но вторая жК -мб, тут вот реально не знаю правильно ли удалили 4. Я вот не понял, вар вообще не смотрел момент где бензема от перекладины , по-моему, забил гол? а вару пох? даже повтора не было нормального, там вроде гол был
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