Пеллегрини: «Играть против «Реала» и против VAR – это перебор»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий после матча третьего тура Примеры против «Реала» (2:3). Севильцы заканчивали встречу в меньшинстве.
«Играть против «Реала» и против VAR – это перебор. В первом тайме мы были намного лучше. Видеосистема поспособствовала назначению пенальти в наши ворота и удалению. Однако для меня ценно, как «Бетис» играл в равных составах.
«Бетис» на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше «Реала», – считает чилиец.
- «Реал» после двух проведенных матчей имеет в активе четыре очка.
- 30 сентября мадридцы сыграют в четвертом туре с «Вальядолидом».
- У «Бетиса» шесть баллов.
Источник: ESPN