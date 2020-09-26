Примера. «Реал» в большинстве обыграл «Бетис» Пеллегрини, «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче»

Действующий чемпион Испании одержал первую победу в сезоне. В Севилье обыгран «Бетис», который тренирует бывший менеджер «Реала» Мануэль Пеллегрини.
В другой встрече «Реал Сосьедад» крупно обыграл выходца из Сегунды.
Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур
Эльче – Реал Сосьедад – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Порту, 55; 0:2 – Янузай, 77 (с пенальти); 0:3 – Лопес, 90+4.
Голы: 0:1 – Вальверде, 14; 1:1 – Манди, 35; 2:1 – Карвалью, 37; 2:2 – Эмерсон, 48 (в свои ворота); 2:3 – Рамос, 82 (с пенальти).
Удаления: Эмерсон, 67 – нет.
Источник: Бомбардир.ру