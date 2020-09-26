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    Примера. «Реал» в большинстве обыграл «Бетис» Пеллегрини, «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче»

    Действующий чемпион Испании одержал первую победу в сезоне. В Севилье обыгран «Бетис», который тренирует бывший менеджер «Реала» Мануэль Пеллегрини.

    В другой встрече «Реал Сосьедад» крупно обыграл выходца из Сегунды.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Эльче – Реал Сосьедад – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Порту, 55; 0:2 – Янузай, 77 (с пенальти); 0:3 – Лопес, 90+4.

    Бетис – Реал – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Вальверде, 14; 1:1 – Манди, 35; 2:1 – Карвалью, 37; 2:2 – Эмерсон, 48 (в свои ворота); 2:3 – Рамос, 82 (с пенальти).

    Удаления: Эмерсон, 67 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2020 23:56
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