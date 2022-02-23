Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о «Зените» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

    «Зенит» будет атаковать всегда. У нас был опыт, когда мы забили два мяча, а потом они сравняли. Однако мы не дали им шансов забить во втором тайме.

    Это команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными бразильскими вингерами и игроком ростом метр девяносто шесть (в «Зените» такой рост только у Дзюбы – прим. «Бомбардира»), мощью в воздухе», – сказал Пеллегрини.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 мск.

    Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 17:20
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Такая звезда в бзяните что его знают только по росту)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      Bozigit 23 февраля, 20:46

      ))) Дзюба наводит страх) . Это круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 23 февраля, 20:22

      Даешь нежданчик! Правда в текущей ситуации нежданчик это победа с разницей в 2 гола, в Испании, над основным составом (посильней того что выиграл в Питере). Дедушка мороз ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      Константинн 23 февраля, 20:03

      Больше похоже на слова Орлова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6519

      BarStep 23 февраля, 19:47

      Трезво и рассудительно..
      Вот поэтому наверное, его команды и играют в умный футбол..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +330

      lipatov32 > BarStep 23 февраля, 20:07

      Его команда АПЛ брала если что!!! И полуфинал лиги чемпионов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fato45 23 февраля, 19:20

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      pele1981 > fato45 23 февраля, 20:58

      А на эту чушь еще ведутся?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева 23 февраля, 19:14

      Бетис этих игрочишек с бревном основой разорвет дома в клочья не напрегаясь,как на тренировке!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева 23 февраля, 18:54

      Правильнее будет так!
      У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»

      196 см бесполезный шланг и бразильские игрочишки уровня РПЛ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2603

      FRZZ 23 февраля, 18:09

      От 196 толку мало. Лучше бы Азмуна оставляли до лета.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 23 февраля, 18:01

      Лучше бы , этот вингер , он же , дрочер- не выходил !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru