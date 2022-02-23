Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о «Зените» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» будет атаковать всегда. У нас был опыт, когда мы забили два мяча, а потом они сравняли. Однако мы не дали им шансов забить во втором тайме.

Это команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными бразильскими вингерами и игроком ростом метр девяносто шесть (в «Зените» такой рост только у Дзюбы – прим. «Бомбардира»), мощью в воздухе», – сказал Пеллегрини.

«Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.

Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.

Начало – в 23:00 мск.

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