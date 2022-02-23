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  • Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»

Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»

23 февраля 2022, 17:20
16

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о «Зените» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» будет атаковать всегда. У нас был опыт, когда мы забили два мяча, а потом они сравняли. Однако мы не дали им шансов забить во втором тайме.

Это команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными бразильскими вингерами и игроком ростом метр девяносто шесть (в «Зените» такой рост только у Дзюбы – прим. «Бомбардира»), мощью в воздухе», – сказал Пеллегрини.

  • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
  • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
  • Начало – в 23:00 мск.

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Источник: Marca
Лига Европы Зенит Бетис Дзюба Артем Пеллегрини Мануэль
Комментарии (16)
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Fusballer
1645626504
"196-сантиметровый игрок" - вот и всё, что можно сказать про Дзюбу.
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JTherry
1645628271
Мануэль зубы заговаривает перед матчем про "будет атаковать всегда", Сельдереич автобус выстроит на чужом поле, не сомневаюсь... Петржела не даст соврать...)
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САДЫЧОК
1645628481
Лучше бы , этот вингер , он же , дрочер- не выходил !
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fato45
1645633243
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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BarStep
1645634873
Трезво и рассудительно.. Вот поэтому наверное, его команды и играют в умный футбол..
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Константинн
1645635810
Больше похоже на слова Орлова.
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Красногорск_Фан
1645636953
Даешь нежданчик! Правда в текущей ситуации нежданчик это победа с разницей в 2 гола, в Испании, над основным составом (посильней того что выиграл в Питере). Дедушка мороз ?
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Bozigit
1645638367
))) Дзюба наводит страх) . Это круто
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Hektor 84
1645705712
Такая звезда в бзяните что его знают только по росту)
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