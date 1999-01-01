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    Примера. Пеллегрини с «Бетисом» проиграл своему бывшему клубу «Реалу»

    «Реал» добился минимальной победы над «Бетисом» в третьем туре чемпионата Испании. Единственный гол забил крайний защитник Дани Карвахаль.

    Это первое поражение севильцев в сезоне.

    Испания. Примера. 3-й тур

    Бетис – Реал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Карвахаль, 61.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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