Примера. Пеллегрини с «Бетисом» проиграл своему бывшему клубу «Реалу»

«Реал» добился минимальной победы над «Бетисом» в третьем туре чемпионата Испании. Единственный гол забил крайний защитник Дани Карвахаль.
Это первое поражение севильцев в сезоне.
Испания. Примера. 3-й тур
Гол: 0:1 – Карвахаль, 61.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Реал» добился минимальной победы над «Бетисом» в третьем туре чемпионата Испании. Единственный гол забил крайний защитник Дани Карвахаль.
Это первое поражение севильцев в сезоне.
Испания. Примера. 3-й тур
Гол: 0:1 – Карвахаль, 61.