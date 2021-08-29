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Материалы

Бетис - Реал

28.08.2021, Суббота, 23:00 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Примера, 3 тур Бетис - Реал
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
24 апреля, суббота 22:00 Реал 0:0 Бетис
3 тур
26 сентября, суббота 22:00 Бетис 2:3 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Бетис 2:1 Реал
12 тур
2 ноября, суббота 23:00 Реал 0:0 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
19 мая, воскресенье 13:00 Реал 0:2 Бетис
19 тур
13 января, воскресенье 22:45 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 22:45 Бетис 3:5 Реал
5 тур
20 сентября, среда 23:00 Реал 0:1 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 22:45 Реал 2:1 Бетис
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Бетис 1:6 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:30 Бетис 1:1 Реал
2 тур
29 августа, суббота 23:30 Реал 5:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 19:00 Бетис 0:5 Реал
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Реал 2:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
20 апреля, суббота 20:00 Реал 3:1 Бетис
13 тур
25 ноября, воскресенье 01:00 Бетис 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 01:00 Бетис 2:3 Реал
8 тур
15 октября, суббота 20:00 Реал 4:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 22:00 Реал 6:1 Бетис
5 тур
27 сентября, суббота 22:00 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Бетис 2:1 Реал
5 тур
27 сентября, четверг 23:55 Реал 2:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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