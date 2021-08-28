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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 28 августа 2021
Бетис
28.08.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Реал
61'
Д. Карвахаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Каземиро
83'
Замена
Родриго
️️️️
М. Гутьеррес
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
82'
81'
Желтая карточка
Э. Азар
78'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хуанми
77'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Руйбаль
70'
Замена
В. Камараса
️️️️
А. Гуардадо
70'
66'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
66'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карвахаль
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
М. Монтойя
59'
Желтая карточка
А. Руйбаль
45'
+1
Желтая карточка
С. Каналес
44'
43'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
Желтая карточка
Г. Пеццелла
43'
Желтая карточка
Н. Фекир
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
18
Хосе Кальдерон
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Реал
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
33
Миранда
4
Руис
2
Пеццелла
33
Монтойя
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
4-1-1-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
3
Гутьеррес
5
Каземиро
8
Вальверде
18
Бэйл
22
Иско
7
Винисиус
9
Бензема
18
Гуардадо
6
Камараса
6
Камараса
18
Гуардадо
24
Руйбаль
37
Тельо
37
Тельо
24
Руйбаль
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
7
Хуанми
7
Иглесиас
7
Иглесиас
7
Хуанми
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
3
Гутьеррес
11
Родриго
11
Родриго
3
Гутьеррес
Остались в запасе
Бетис
Реал
1
Клаудио Браво
ВР
18
Хосе Кальдерон
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
19
Яссин Фекир
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
18
Хосе Кальдерон
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
19
Яссин Фекир
ЛВ
Остались в запасе
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бетис - Реал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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