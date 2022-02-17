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    Пеллегрини: «Рано думать, что «Бетис» уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы»

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался после гостевой победы над «Зенитом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    • Испанцы выиграли со счетом 3:2.
    • Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

    «Ждали подобный матч. Знаем, что «Зенит» очень опасен в атаке. В его составе бразильцы, они умеют забивать. «Зенит» сыграл 3:3 с «Челси». Понимали, что придется самим сильно сыграть в атаке.

    Мы вели 2:0, «Зенит» среагировал, сравнял. Но самое важное – не чувствовать воздействия соперника и не развалиться в таких ситуациях. Матч получился таким, каким ожидали. Еще 90 минут ждут нас в Севилье. Рано думать, что мы прошли дальше.

    Нам может не хватать концентрации. Сегодня не все получилось в защите. Но не стоит недооценивать соперника. «Зенит» трижды забил «Челси», а это чемпион мира, победители ЛЧ.

    А мы играем каждые три дня. Иногда нам забивают, но мы способны это преодолевать», – сказал Пеллегрини.

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    Источник: Sport24

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    17.02.2022 23:42
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