Глеб: «Зенит» понравился в матче с «Бетисом». У них есть шансы все исправить»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Игра мне очень понравилась, думаю, любому болельщику и фанату игра тоже понравилась. Очень много моментов, много голов. Конечно, необязательные ошибки были, которые привели к голам.

А так, «Зенит», конечно, очень понравился, много моментов было голевых. Дзюба здорово впереди действовал, легионеры здорово себя проявили, получил удовольствие от этой игры, жалко, конечно, что проиграли, в принципе хороший футбол показывали, атакующий, зрелищный, комбинационный.

Каковы шансы «Зенита» пройти дальше? Надо настраиваться на победу, всe возможно, верить в себя, бороться до последней минуты, стараться таких ошибок не допускать и играть на атаку. Я уверен, что моменты будут, просто поменьше своих ошибок и забивать надо, шансы есть в любом случае. Это не против «Манчестер Сити» все-таки играют.

Как далеко может пройти «Зенит» в Лиге Европы? Сейчас трудно сказать, зачем рассуждать на эти темы, есть соперник на данный момент, надо от него отталкиваться и его проходить, а потом уже будет следующий соперник, тренерский штаб будет разбирать его сильные, слабые стороны, главное сейчас – верить в себя, не допускать ошибок таких.

В любом случае игра понравилась, думаю, что у «Зенита» есть шансы всe исправить, всe будет зависеть от них», – сказал Глеб.