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    Глеб: «Зенит» понравился в матче с «Бетисом». У них есть шансы все исправить»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

    «Игра мне очень понравилась, думаю, любому болельщику и фанату игра тоже понравилась. Очень много моментов, много голов. Конечно, необязательные ошибки были, которые привели к голам.

    А так, «Зенит», конечно, очень понравился, много моментов было голевых. Дзюба здорово впереди действовал, легионеры здорово себя проявили, получил удовольствие от этой игры, жалко, конечно, что проиграли, в принципе хороший футбол показывали, атакующий, зрелищный, комбинационный.

    Каковы шансы «Зенита» пройти дальше? Надо настраиваться на победу, всe возможно, верить в себя, бороться до последней минуты, стараться таких ошибок не допускать и играть на атаку. Я уверен, что моменты будут, просто поменьше своих ошибок и забивать надо, шансы есть в любом случае. Это не против «Манчестер Сити» все-таки играют.

    Как далеко может пройти «Зенит» в Лиге Европы? Сейчас трудно сказать, зачем рассуждать на эти темы, есть соперник на данный момент, надо от него отталкиваться и его проходить, а потом уже будет следующий соперник, тренерский штаб будет разбирать его сильные, слабые стороны, главное сейчас – верить в себя, не допускать ошибок таких.

    В любом случае игра понравилась, думаю, что у «Зенита» есть шансы всe исправить, всe будет зависеть от них», – сказал Глеб.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9614

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Дома проиграли 2:3 и задавать вопрос , далеко ли Зенит пройдёт в ЛЕ - это верх дебилизма.

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      Рейтинг: +31

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Алкашара решил подлизнуть лазурятне??
      Видать в команду хочет)))))

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      Рейтинг: +13942

      Cleaner 2 часа назад

      "У них есть шансы все исправить". У них - это у Бетиса что ли? Они исправят, можно не сомневаться.

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