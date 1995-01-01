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    Канделаки: «Бетису» против «Зенита» было ох как боязно. Россияне играли круто»

    Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3). Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге.

    «Зенит» хоть и проиграл 2:3, но играл круто. Действительно круто! Третьей команде испанской Примеры прямо сейчас порой было ох как боязно.

    Есть еще второй матч, а настроение после первого очень боевое! Севилья — красивый, теплый город. Будет жарко», – написала Канделаки.

    • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.
    • После нее «Зенит» возобновит сезон РПЛ матчем с «Рубином».
    • В чемпионате «Зенит» лидирует.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +58

      nata1979 5 минут назад

      чмо открыла рот...и опять ляпнула

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      Рейтинг: +21020

      JTherry 21 минуту назад

      "...было ох как боязно"
      ...Тина, "боязно" только в первый раз, потом - как по маслу идет...)

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      Рейтинг: +7362

      Сильвербой 27 минут назад

      Е..банько твоя фамилия, а не канделаки

      0
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      Рейтинг: +494

      Suvorov51 31 минуту назад

      Вот и еще один специалист футбола решил лизнуть задницу героя россии. а что промгаз он силен в российском футболе. а потому и футбола скоро не будет. главное что бы бомжи были первыми в россии. а там хоть потоп. да кенделаки знает у кого лизать

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      Рейтинг: +14087

      житель СПб 32 минуты назад

      Как же ей хочется высказаться! Хоть и совершенно глупо.

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      Рейтинг: +459

      Demgel 48 минут назад

      Хоть и боевой первый тайм,но что это третья команда Испании ни о чем не говорит,это вам не Севилья с Атлетико у которых опыт в этом турнире есть.Видимо Тина еще чем - то связана с МАТЧОМ)

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      Рейтинг: +577

      Sanches65 1 час назад

      Козинаки опять не в кассу.

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      Рейтинг: +11

      Бомжетрах 1 час назад

      Ты как была дилетанткой в спорте,так ею и помрешь!

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