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  • Канделаки: «Бетису» против «Зенита» было ох как боязно. Россияне играли круто»

Канделаки: «Бетису» против «Зенита» было ох как боязно. Россияне играли круто»

18 февраля 2022, 19:20
17

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3). Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге.

«Зенит» хоть и проиграл 2:3, но играл круто. Действительно круто! Третьей команде испанской Примеры прямо сейчас порой было ох как боязно.

Есть еще второй матч, а настроение после первого очень боевое! Севилья — красивый, теплый город. Будет жарко», – написала Канделаки.

  • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.
  • После нее «Зенит» возобновит сезон РПЛ матчем с «Рубином».
  • В чемпионате «Зенит» лидирует.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Бетис
Комментарии (17)
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Sanches65
1645202331
Козинаки опять не в кассу.
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Demgel
1645203058
Хоть и боевой первый тайм,но что это третья команда Испании ни о чем не говорит,это вам не Севилья с Атлетико у которых опыт в этом турнире есть.Видимо Тина еще чем - то связана с МАТЧОМ)
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Сильвербой
1645204324
Е..банько твоя фамилия, а не канделаки
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JTherry
1645204676
"...было ох как боязно" ...Тина, "боязно" только в первый раз, потом - как по маслу идет...)
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Павелий
1645208384
Канделаки, если ты хочешь потешить эго своего мужа (болельщика Зенита) и ублажить его, то это надо делать не в интервью, а в постели.
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NewLife
1645212510
Вот и все, а ты боялась, даже юбка не помялась.
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владимир миронов
1645213142
Ещё один эксперт высказался.Её пора в помощники к Семаку определять.
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Plyash
1645216328
Ну конечно,на 18 минуте 2:0 в пользу Бетиса...но так боязно,чуть не обосрались.
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Валерий2705
1645222100
То что эта тётя - алигофрен давно понятно, печально что мысли сходятся у нее и главного тренера Зенита.
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Hektor 84
1645309165
Не смеши людей чучело? По твоему играли так боязно? И с испугу трешку лупанули)))
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