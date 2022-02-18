Канделаки: «Бетису» против «Зенита» было ох как боязно. Россияне играли круто»

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3). Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге.

«Зенит» хоть и проиграл 2:3, но играл круто. Действительно круто! Третьей команде испанской Примеры прямо сейчас порой было ох как боязно.

Есть еще второй матч, а настроение после первого очень боевое! Севилья — красивый, теплый город. Будет жарко», – написала Канделаки.