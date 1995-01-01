Медведев: «Зенит» показал, что в состоянии на равных бороться с «Бетисом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3). Он призвал не делать выводы до ответной встречи.

«Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей. Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании», – сказал Медведев.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

После нее «Зенит» возобновит сезон РПЛ матчем с «Рубином».

В чемпионате «Зенит» лидирует.

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