Медведев: «Зенит» показал, что в состоянии на равных бороться с «Бетисом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3). Он призвал не делать выводы до ответной встречи.

«Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей. Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании», – сказал Медведев.