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    Пеллегрини – о «Зените»: «Бетис» будет играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России»

    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий перед матчем Лиги Европы с «Зенитом».

    – «Зенит» в новом году не провел ни одной официальной игры. Это преимущество для «Бетиса»?

    – Не думаю. Да, у них были сборы, но команда наверняка хорошо на них подготовилась.

    – Что вы знаете о «Зените»?

    – Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, «Зениту» не повезло с группой в ЛЧ, где ему достались «Челси» и «Ювентус». Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож – он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра.

    Далер Кузяев предположил: поскольку финал ЛЕ пройдет в Севилье, у «Бетиса» в этом турнире дополнительная мотивация. Так ли это?

    – Нет, мы ничего не думаем о финале и где его надо играть. Мы сейчас на стадии 1/16 финала играем против «Зенита». И выложимся полностью, чтобы выйти в следующий раунд. Нет никакого смысла думать о финале, а есть смысл побеждать завтра и продвигаться по сетке как можно дальше.

    • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      Toomans 10 минут назад

      Игра действительно может быть открытой. Судя по играм с Челси и первой игрой с Мальмё, мы можем рассчитывать на атакующий футбол от Семака. Плюс, стоит добавить, что игра в атаку единственный вариант выиграть матч, так как на оборону надеяться не приходится. К тому же, атакующий потенциал команды превалирует над оборонительным - об этом говорит подбор игроков, имеющийся в наличии.

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