Пеллегрини – о «Зените»: «Бетис» будет играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий перед матчем Лиги Европы с «Зенитом».

– «Зенит» в новом году не провел ни одной официальной игры. Это преимущество для «Бетиса»?

– Не думаю. Да, у них были сборы, но команда наверняка хорошо на них подготовилась.

– Что вы знаете о «Зените»?

– Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, «Зениту» не повезло с группой в ЛЧ, где ему достались «Челси» и «Ювентус». Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож – он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра.

– Далер Кузяев предположил: поскольку финал ЛЕ пройдет в Севилье, у «Бетиса» в этом турнире дополнительная мотивация. Так ли это?

– Нет, мы ничего не думаем о финале и где его надо играть. Мы сейчас на стадии 1/16 финала играем против «Зенита». И выложимся полностью, чтобы выйти в следующий раунд. Нет никакого смысла думать о финале, а есть смысл побеждать завтра и продвигаться по сетке как можно дальше.