Пеллегрини выдвинул требования «Зениту». Определились четвертьфинальные пары ЛЧ и ЛЕ. Дайджест событий дня

Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава

Руководство «Зенита» близко к договоренности с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини, который возглавляет «Манчестер Сити». Стороны уже согласовали зарплату тренера, которая составит 4 миллиона евро в год. Загвоздка при переговорах состоит в том, что чилиец потребовал от «Зенита» значительных средств на трансферную кампанию. Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. При этом со следующего сезона бюджет клуба будет уменьшен и вряд ли составит более 135 миллионов долларов.

УЕФА оштрафовал Тарасова на 5 тысяч

УЕФА вынес вердикт по делу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и решил оштрафовать игрока на 5 тысяч евро. Напомним, что Тарасов, которому сегодня исполнилось 29 лет, продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

Агент Туре шантажирует «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, призвал «горожан» быстрее решить вопрос с контрактом футболиста, который заканчивается этим летом. «Мы хотим узнать позицию клуба на этой неделе. Если не узнаем, то начнем переговоры с другими клубами. Яя хотел бы остаться, ему нравится «Сити». Если кто-то думает, что мы затрагиваем этот вопрос из-за денег, то это не так – недавно отклонили предложение из Китая. С Гвардиолой или без – «Сити» должен принять решение», – заявил Селюк.

Пять игроков «Сибири» и «Торпедо» дисквалифицированы на шесть матчей

На внеочередном заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать пятерых футболистов «Сибири» и армавирского «Торпердо». Напомним, что после матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» (2:2) состоялась драка. Таким образом Роман Беляев, Гуджа Рухаиа, Александр Харитонов (все – «Сибирь»), Абдулла Абациев и Никита Глушков (оба – «Торпедо») пропустят шесть матчей. Абациев, Беляев и Глушков получили красные карточки во время игры. Двоим футболистам наказание было вынесено после изучения видеозаписи.

Аршавин подписал контракт с «Кайратом»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Соглашение подписано по схеме 1+1. Выступать в команде игрок будет под номером 28. Напомним, после возвращения из лондонского «Арсенала» Аршавин выступал в составе «Зенита», а в 2015 году перебрался в «Кубань». В этом сезоне провел за краснодарский клуб девять матчей.

Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

«Спартак» разгромил «Анжи» и вышел на третье место

В матче 21-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле с крупным счетом уступил«Спартаку» – 0:4. Дублем отметился Зе Луиш, еще по одному голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес. Отметим, что это первая крупная победа москвичей с 1 августа 2014 года, когда «Спартак» в первом матче под руководством Мурата Якина с аналогичным счетом 4:0 обыграл «Рубин». В другом матче игрового дня «Амкар» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 0:0.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят так:

Первые игры 1/4 финала состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «Боруссия» сыграет с «Ливерпулем»

Пары 1/4 финала Лиги Европы выглядят так:

«Брага» – «Шахтер»

«Вильярреал» – «Спарта»

«Атлетик» – «Севилья»

«Боруссия» – «Ливерпуль»

Первые матчи этой стадии состоятся 7 апреля, ответные – 14 апреля.