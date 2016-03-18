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  • Пеллегрини выдвинул требования «Зениту». Определились четвертьфинальные пары ЛЧ и ЛЕ. Дайджест событий дня

Пеллегрини выдвинул требования «Зениту». Определились четвертьфинальные пары ЛЧ и ЛЕ. Дайджест событий дня

Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава

Руководство «Зенита» близко к договоренности с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини, который возглавляет «Манчестер Сити». Стороны уже согласовали зарплату тренера, которая составит 4 миллиона евро в год. Загвоздка при переговорах состоит в том, что чилиец потребовал от «Зенита» значительных средств на трансферную кампанию. Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. При этом со следующего сезона бюджет клуба будет уменьшен и вряд ли составит более 135 миллионов долларов.

УЕФА оштрафовал Тарасова на 5 тысяч

УЕФА вынес вердикт по делу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и решил оштрафовать игрока на 5 тысяч евро. Напомним, что Тарасов, которому сегодня исполнилось 29 лет, продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

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Агент Туре шантажирует «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, призвал «горожан» быстрее решить вопрос с контрактом футболиста, который заканчивается этим летом. «Мы хотим узнать позицию клуба на этой неделе. Если не узнаем, то начнем переговоры с другими клубами. Яя хотел бы остаться, ему нравится «Сити». Если кто-то думает, что мы затрагиваем этот вопрос из-за денег, то это не так – недавно отклонили предложение из Китая. С Гвардиолой или без – «Сити» должен принять решение», – заявил Селюк.

Пять игроков «Сибири» и «Торпедо» дисквалифицированы на шесть матчей

На внеочередном заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать пятерых футболистов «Сибири» и армавирского «Торпердо». Напомним, что после матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» (2:2) состоялась драка. Таким образом Роман Беляев, Гуджа Рухаиа, Александр Харитонов (все – «Сибирь»), Абдулла Абациев и Никита Глушков (оба – «Торпедо») пропустят шесть матчей. Абациев, Беляев и Глушков получили красные карточки во время игры. Двоим футболистам наказание было вынесено после изучения видеозаписи.

Аршавин подписал контракт с «Кайратом»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Соглашение подписано по схеме 1+1. Выступать в команде игрок будет под номером 28. Напомним, после возвращения из лондонского «Арсенала» Аршавин выступал в составе «Зенита», а в 2015 году перебрался в «Кубань». В этом сезоне провел за краснодарский клуб девять матчей.

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«Спартак» разгромил «Анжи» и вышел на третье место

В матче 21-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле с крупным счетом уступил«Спартаку» – 0:4. Дублем отметился Зе Луиш, еще по одному голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес. Отметим, что это первая крупная победа москвичей с 1 августа 2014 года, когда «Спартак» в первом матче под руководством Мурата Якина с аналогичным счетом 4:0 обыграл «Рубин». В другом матче игрового дня «Амкар» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 0:0.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят так:

Первые игры 1/4 финала состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.

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«Брага»«Шахтер»

«Вильярреал»«Спарта»

«Атлетик»«Севилья»

«Боруссия»«Ливерпуль»

Первые матчи этой стадии состоятся 7 апреля, ответные – 14 апреля.

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Европа Зенит Локомотив Манчестер Сити Cибирь Армавир Кайрат Спартак Амкар-Пермь Аршавин Андрей Тарасов Дмитрий Туре Яя Пеллегрини Мануэль
Комментарии (7)
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Denis SPb
1458334133
Эх, Зенит, Зенит...
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Вомбат
1458335278
Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. При этом со следующего сезона бюджет клуба будет уменьшен. Объединить эти две фразы можно только предположив, что нынешний состав будет продан, после чего за меньшие деньги, чем вырученные от продажи, будут куплены другие, более дешевые игроки. У Пеллегрини есть таковые на примете? Сомневаюсь. А о лимите он знает, или ему забыли сказать? Скорее второе. Так что никакого Пеллегрини Зениту похоже не видать. А жаль. Это топ-тренер, в отличие от АВБ, с которым все было ясно еще в 2012 году.
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Финт
1458348483
Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава? Что за бред полное обновление? где он возьмёт столько игроков с русским паспортом?
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Обер-КанцлерЪ
1458364087
Да какой Пелегрини - нужен Бердыев и точка!
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narkozanos
1458377609
Витсель,Данни,Кришито,Нету-вот их продать и всё,четырёх легионеров можно купить будет)))
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Zubo
1458403938
Вообще обновить состав имеет смысл и у Пелегрини может получиться, он может и не намного лучше Бердыева, но не хочется чтобы Зенит играл в Бердыевский футбол
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