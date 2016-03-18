Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

Андрей Аршавин все-таки нашел новый клуб, правда, это оказался казахстанский «Кайрат». Блог «Русские и тут» рассказывает, почему Аршавин принял правильное решение.

Александр Бородюк

Лучшие годы Андрея Аршавина позади. Но в «Кайрате» работает тренер, способный оживить и заставить заиграть даже его. Александр Бородюк – бывший помощник Гуса Хиддинка в те самые времена, когда Аршавин зажигал в сборной России. Вы помните тот гол голландцам на Евро? Тогда перед нами был настоящий Аршавин, а Хиддинк с Бородюком сделали все, чтобы форвард поверил в себя самого. Даже представить себя в «Барселоне» Андрей мог уже не только на игровой приставке. Теперь Бородюку предстоит еще раз мотивировать игрока, потерявшего интерес к футболу. И почему-то кажется, что ему это удастся.

Денег нет

Согласившись уехать из России, Аршавин значительно теряет в зарплате. Даже «Кайрат» не может предложить тех денег, которые игрок получал в родном чемпионате. В «Кубани» были большие задержки по зарплатным выплатам, что стало одной из причин ухода Аршавина. Павлюченко, кстати, все вопросы с краснодарским клубом уладил. Андрей же оказался принципиальным, но это не значит, что деньги для него стоят на первом месте. Выбирая заграницу, Аршавин оставляет себе возможность играть в футбол за счет желания. А это уже огромный шаг к карьерному выздоровлению.

Статус звезды

Цель многих адекватных футболистов – попасть в большую Европу. Игра в Казахстане (да не может быть!) отличается от английской Премьер-лиги. Чемпионат не раскручен, уровень игроков значительно ниже. Однако для Аршавина уже сам отъезд из России является мотивирующим фактором, способным заставить его сверкнуть еще разок. Европа помнит Андрея по покеру в ворота «Ливерпуля», забывая про походку вразвалочку, когда Аршавину было в лом отрабатывать в обороне. В Казахстане же даже самое ленивое состояние Аршавина не будет сильно опускать игрока на фоне конкурентов. Россиянин едет в «Кайрат» в статусе большой звезды, что должно повлиять на него только положительно.

Никакого давления

На Аршавина в России постоянно оказывалось серьезное давление. Любой его поступок рассматривался через увеличительное стекло, а из каждого резкого слова раздувался большой скандал. Так было в «Зените», а затем и в «Кубани». Возможно, именно такое трепетное отношение и мешало футболисту вернуть былую форму. Оно же и натолкнуло его на отъезд из России. Наверняка у Аршавина лежали на руках предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ, но тихо и мирно закончить карьеру в России он не смог бы. Вне России же можно напоследок поиграть в свое удовольствие. А пример Кержакова, постепенно обретающего себя в швейцарском «Цюрихе», заразителен.

Последний шанс

В мае Андрею Аршавину исполнится 35 лет. Это тот возраст, когда уже трудно мечтать о чем-то весомом. Но у Аршавина в футболе остается еще несколько важных задач. Ему обязательно нужно оставить о себе хорошие воспоминания. Всю карьеру нападающему выдавались большие авансы. Многие эксперты и сейчас продолжают называть Аршавина самым талантливым российским игроком с начала века. Но наши болельщики очень любят критиковать Андрея за чрезмерную вальяжность и скандальные высказывания. Запоминается же всегда последнее. У Аршавина есть все условия, чтобы доказать стране, что он действительно классный игрок. Да, даже в «Кайрате».

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Фото: fckairat.kz