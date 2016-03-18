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    Русские и тут Все блоги -

    Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

    18 марта 2016
    Андрей Аршавин все-таки нашел новый клуб, правда, это оказался казахстанский «Кайрат». Блог «Русские и тут» рассказывает, почему Аршавин принял правильное решение.

    Александр Бородюк

    Лучшие годы Андрея Аршавина позади. Но в «Кайрате» работает тренер, способный оживить и заставить заиграть даже его. Александр Бородюк – бывший помощник Гуса Хиддинка в те самые времена, когда Аршавин зажигал в сборной России. Вы помните тот гол голландцам на Евро? Тогда перед нами был настоящий Аршавин, а Хиддинк с Бородюком сделали все, чтобы форвард поверил в себя самого. Даже представить себя в «Барселоне» Андрей мог уже не только на игровой приставке. Теперь Бородюку предстоит еще раз мотивировать игрока, потерявшего интерес к футболу. И почему-то кажется, что ему это удастся.

    https://45.media.tumblr.com/tumblr_m5azl95T1j1rshrcvo1_250.gif

    Денег нет

    Согласившись уехать из России, Аршавин значительно теряет в зарплате. Даже «Кайрат» не может предложить тех денег, которые игрок получал в родном чемпионате. В «Кубани» были большие задержки по зарплатным выплатам, что стало одной из причин ухода Аршавина. Павлюченко, кстати, все вопросы с краснодарским клубом уладил. Андрей же оказался принципиальным, но это не значит, что деньги для него стоят на первом месте. Выбирая заграницу, Аршавин оставляет себе возможность играть в футбол за счет желания. А это уже огромный шаг к карьерному выздоровлению.

    https://49.media.tumblr.com/tumblr_lhnrhzTZ4y1qfcdgyo1_r1_500.gif

    Статус звезды

    Цель многих адекватных футболистов – попасть в большую Европу. Игра в Казахстане (да не может быть!) отличается от английской Премьер-лиги. Чемпионат не раскручен, уровень игроков значительно ниже. Однако для Аршавина уже сам отъезд из России является мотивирующим фактором, способным заставить его сверкнуть еще разок. Европа помнит Андрея по покеру в ворота «Ливерпуля», забывая про походку вразвалочку, когда Аршавину было в лом отрабатывать в обороне. В Казахстане же даже самое ленивое состояние Аршавина не будет сильно опускать игрока на фоне конкурентов. Россиянин едет в «Кайрат» в статусе большой звезды, что должно повлиять на него только положительно.

    https://media.giphy.com/media/Q3xuxpAHc7XPi/giphy.gif

    Никакого давления

    На Аршавина в России постоянно оказывалось серьезное давление. Любой его поступок рассматривался через увеличительное стекло, а из каждого резкого слова раздувался большой скандал. Так было в «Зените», а затем и в «Кубани». Возможно, именно такое трепетное отношение и мешало футболисту вернуть былую форму. Оно же и натолкнуло его на отъезд из России. Наверняка у Аршавина лежали на руках предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ, но тихо и мирно закончить карьеру в России он не смог бы. Вне России же можно напоследок поиграть в свое удовольствие. А пример Кержакова, постепенно обретающего себя в швейцарском «Цюрихе», заразителен.

    https://45.media.tumblr.com/tumblr_m5sntlqIGf1rtequ6o1_400.gif

    Последний шанс

    В мае Андрею Аршавину исполнится 35 лет. Это тот возраст, когда уже трудно мечтать о чем-то весомом. Но у Аршавина в футболе остается еще несколько важных задач. Ему обязательно нужно оставить о себе хорошие воспоминания. Всю карьеру нападающему выдавались большие авансы. Многие эксперты и сейчас продолжают называть Аршавина самым талантливым российским игроком с начала века. Но наши болельщики очень любят критиковать Андрея за чрезмерную вальяжность и скандальные высказывания. Запоминается же всегда последнее. У Аршавина есть все условия, чтобы доказать стране, что он действительно классный игрок. Да, даже в «Кайрате».

    Как живут россияне в Европе

    Фото: fckairat.kz

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
    Комментарии15
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      Рейтинг: +9

      Markin 5 апреля 2016, 01:53

      помню матч , когда он вышел на замену и забил победный мяч Барселоне на Эмирэйтс... я тогда орал как псих)))

      -1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 марта 2016, 13:28

      Что я счас прочитал...?

      -1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 19 марта 2016, 19:12

      Пенсию поехал зарабатывать. Да. яблочки настоящие покушать.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 18:00

      Через полгода тихо слиняет и оттуда.

      -1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 19 марта 2016, 02:29

      Да он и там будет на скамейке сидеть.

      -1
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 18 марта 2016, 21:22

      Он пока-что лучший футболист России 21 века. Просто конец карьеры немного скомкал.

      3
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 18 марта 2016, 18:12

      когда то был звездой.но это уже давно было.в Кайрате и закончит он свою карьеру футболиста.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 19:12

      Увы, не спасёт.

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 28 февраля 2016, 15:28

      Аршавин — один из величайших российских футболистов. Для любителей построчить, которые не видели ни одной его игры, имеется видео.
      https://www.youtube.com
      /watch?v=YIXs6bGWVUY

      1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Freyk 28 февраля 2016, 17:00

      Его жена сгубила, тупая макака, испортила карьеру парню.

      4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Pravdin_V 18 марта 2016, 12:53

      Жена?он её сам бросил с 3 детьми,ибо гуляет много,да его никто и не винит в этом.

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 28 февраля 2016, 14:13

      Зачем, вообще, человека травить. В любом возрасте.

      2
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