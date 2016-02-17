ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

После скандала в Стамбуле Дмитрий Тарасов пригрозил, что в следующий раз может надеть футболку с портретом Путина и какой-то другой фразой. "Бомбардир" предлагает варианты.

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