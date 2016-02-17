ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

Путин, Бузов, Трибунал,
они думают, что они патриоты,
на самом деле они членососы,
если забрать у Тарасова жену, то он останется среднестатистическим игроком одного из московских клубов, да с женой он хотябы БУЗОВ.
Из-за таких козлов-уродов-членососопутенце
в как Тарасов слово патриот становится синонимом слову дурак,(
зачем сайт так опустился?)) у криштиано роналду новая девка, как живут футболисты) какие машины)) что за чушь?
У Русских ничего против Турков не было.Из за его же ошибки все случилось
Долбоеб.Изговнял все.И он долбен и Путин
игрой показывать свою любовь к президенту, а он тряпкой показал.
Хорошая попытка продать гараж, Тарасов ;)
Это не его вина,а провалы в клубной воспитательной работе!