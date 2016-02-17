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    ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова


    5
    Голосов: 1
    17.02.2016 13:30
    После скандала в Стамбуле Дмитрий Тарасов пригрозил, что в следующий раз может надеть футболку с портретом Путина и какой-то другой фразой. "Бомбардир" предлагает варианты.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 18 февраля 2016, 23:04

      Путин, Бузов, Трибунал,
      они думают, что они патриоты,
      на самом деле они членососы,
      если забрать у Тарасова жену, то он останется среднестатистическим игроком одного из московских клубов, да с женой он хотябы БУЗОВ.
      Из-за таких козлов-уродов-членососопутенце
      в как Тарасов слово патриот становится синонимом слову дурак,(

      1
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      Рейтинг: +186

      KROFF 18 февраля 2016, 07:48

      Продам гараж прикололо!:)

      0
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      Рейтинг: +22

      мистер_шляпа 17 февраля 2016, 23:42

      зачем сайт так опустился?)) у криштиано роналду новая девка, как живут футболисты) какие машины)) что за чушь?

      2
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      Рейтинг: +8

      Tonikroos 17 февраля 2016, 21:16

      У Русских ничего против Турков не было.Из за его же ошибки все случилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Tonikroos 17 февраля 2016, 21:15

      Долбоеб.Изговнял все.И он долбен и Путин

      -2
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 17 февраля 2016, 19:48

      Хотел подлизнуть, но не получилосЯ)

      4
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      Рейтинг: +124

      biber ru 17 февраля 2016, 16:59

      Бузова о таком пиаре только мечтает

      3
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      Рейтинг: +34

      15426378s 17 февраля 2016, 15:56

      игрой показывать свою любовь к президенту, а он тряпкой показал.

      0
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      Рейтинг: +55

      selik121 17 февраля 2016, 15:22

      Хорошая попытка продать гараж, Тарасов ;)

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 февраля 2016, 15:11

      Это не его вина,а провалы в клубной воспитательной работе!

      0
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