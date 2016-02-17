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ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова
ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова
Бомбардир.ру
17 февраля 2016, 13:30
16
[cr]
Лига Европы
Россия
Локомотив
Фенербахче
Тарасов Дмитрий
Смородская Ольга
Комментарии (16)
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stanislav2017
1455705604
Все футболки хороши)Носи Дима !От души!))
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3
Igil777
1455706697
Про Оскар и мистера Пуля норм
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3
dimOK752
1455709182
Тарасов идиот конечно знатный.
Ответить
6
Файдаэн_Шаз
1455709200
Оставьте его в покое уже!!!!
Ответить
1
selik121
1455711749
Хорошая попытка продать гараж, Тарасов ;)
Ответить
1
15426378s
1455713771
игрой показывать свою любовь к президенту, а он тряпкой показал.
Ответить
1
biber.ru
1455717560
Бузова о таком пиаре только мечтает
Ответить
3
Aldo.CSKA
1455727685
Хотел подлизнуть, но не получилосЯ)
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4
Tonikroos
1455732917
Долбоеб.Изговнял все.И он долбен и Путин
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2
мистер_шляпа
1455741750
зачем сайт так опустился?)) у криштиано роналду новая девка, как живут футболисты) какие машины)) что за чушь?
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3
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