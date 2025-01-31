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Чалов рассказал о мотивации перехода в ПАОК

Нападающий ПАОКа Федор Чалов объяснил в интервью для сериала Okko «Западная трибуна», почему перешел в греческий клуб из ЦСКА.

– Правильно, что одним из мотивов переехать в ПАОК были еврокубки?

– 100%. Да, конечно, это была одна из причин. Мы уже сыграли с «Галатасараем» [в Лиге Европе] у них в гостях. Просто потрясающая атмосфера! Я не знаю, где у нас такое можно почувствовать. Тем более ты понимаешь, что уровень того же «Галатасарая» – это команда Лиги чемпионов. Я думаю, даже плей-офф Лиги чемпионов. Сыграть с таким соперником уже дорогого стоит.

– Ты мог зарабатывать кучу денег в России, но ты выбрал поехать в Грецию.

– Просто зная себя, всегда говорил, что у меня есть мечта. Оставаясь там или переходя в «Зенит», я не приближал себя к этой мечте. Сейчас я стал на шажок ближе к ней. Все в моих руках, ногах и голове. Сейчас по максимуму получаю удовольствие от нахождения здесь и наслаждаюсь футболом, жизнью. Все нравится.

Я думаю, что это развитие нашего футбола. Показать, что наши футболисты конкурентоспособны и готовы выходить играть на топ-уровне. Я думаю, что любое движение – это жизнь.

Поэтому я надеюсь, что у ребят с детства есть такая же мечта играть в еврокубках. Играть в тех матчах, которые они смотрели по телевизору.

Источник: Спортс''

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