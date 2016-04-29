Тотти продлит контракт с «Ромой». Гончаренко не возглавит «Кубань». Дайджест событий дня

Игроки «Мордовии» приостановили бойкот

Несколько дней игроки «Мордовии» отказывались тренироваться в команде до тех пор пока, не получат зарплату. Также источник сообщил об отъезде из клуба Марко Ломича и Далибора Стевановича все по той же причине – из-за долгов. Однако «Мордовия» опровергла эту информацию, а сегодня стало известно, что футболисты все-таки провели полноценную тренировку и намерены сыграть с «Ростовом». Напомним, матч против одного из лидеров чемпионата – «Ростова» – у саранской команды состоится в воскресенье, 1 мая.

Гончаренко не будет работать в «Кубани»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не вернется на пост главного тренера «Кубани». Недавно краснодарский клуб сделал специалисту предложение, однако Гончаренко ответил отказом. Напомним, белорусский тренер возглавил «Кубань» осенью 2013 года, а ровно через год был уволен с потрясающей воображение формулировкой «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами».

РФПЛ, 26-й тур: бесцветная ничья «Динамо» и «Амкара»

Много борьбы и желания, но очень мало опасных моментов – таким был матч 26-го тура между «Динамо» и «Амкаром», в котором на забитый гол никто не наиграл. Баланович ударил в штангу, Бечирай поразил перекладину, а команды заработали по одному очку. РФПЛ развеселит нас позже – завтра вечером «Локомотив» примет «Спартак», а еще четыре матча состоятся в воскресенье.

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«Динамо» и «Амкар» голов не забили, ЦСКА и «Зенит» легко победили. Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ

«Зенит» снова пытается договориться с Пеллегрини

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини получил от руководства «Зенита» предложение возглавить клуб, и на данный момент чилиец размышляет о своем будущем. Окончательный ответ будет дан позже. Кроме того, санкт-петербургский клуб может договориться с наставником «Фиорентины» Паулу Соузой, который рассматривается на случай отказа Пеллегрини.

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Тотти подпишет новый контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти продлит контракт со своим клубом. Нынешний –истекает летом этого года. Сообщается, что руководство римлян в ближайшие дни договорится с футболистом о деталях нового соглашения, а затем объявит об этом всему миру. Интересно, что же в этом случае ждет главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, который намерен покинуть клуб, если контракт с Тотти будет продлен.

Президент ФИФА отвесил похвалу «Лестеру»

Глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с комментариями по поводу сказочного сезона «Лестера», который может обеспечить себе чемпионский титул в АПЛ уже в этот уик-энд. «Деньги — это не главное для побед в футболе. Сказки вроде той, которая сейчас происходит с «Лестером», доказывают нам, что футбол непредсказуем. Деньги — это, конечно, очень важный элемент при построении команды, но дело не только в них», — уверен Инфантино. А в чем уверен практически каждый футбольный болельщик, так это в том, что чемпионство «Лестера» – дело решенное, поскольку за три тура до конца преимущество «лис» перед «Тоттенхэмом» достигло уже семи очков.

«Барселона» согласна продать Бускетса в «ПСЖ» за 175 миллионов евро

«Барселона» не стала игнорировать предложение «ПСЖ» о покупке полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса. Парижанам было предложено заплатить за испанца 175 миллионов евро и ни цента меньше. Французы, при этом, изначально предлагали «всего» 100 миллионов. Впрочем, сам игрок не слишком удовлетворен тем фактом, что руководство клуба пока не продлевает с ним контракт, а по новому соглашению Бускетс должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Рыночная же стоимость футболиста составляет 55 миллионов.

Неймар купил себе самолет

Нападающий «Барселоны» Неймар приобрел личный самолет, стоимостью более девяти миллионов долларов. Покупкой самолета марки Cessna Citation 680 занималась фирма бразильского футболиста – Neymar Sport e Marketing. Сообщается, что эта сделка состоялась в августе 2015 года. Самолет Неймара может перевозить до 12 человек и развивать скорость до 890 километров в час.