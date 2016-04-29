Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Тотти продлит контракт с «Ромой». Гончаренко не возглавит «Кубань». Дайджест событий дня

Тотти продлит контракт с «Ромой». Гончаренко не возглавит «Кубань». Дайджест событий дня

Игроки «Мордовии» приостановили бойкот

Несколько дней игроки «Мордовии» отказывались тренироваться в команде до тех пор пока, не получат зарплату. Также источник сообщил об отъезде из клуба Марко Ломича и Далибора Стевановича все по той же причине – из-за долгов. Однако «Мордовия» опровергла эту информацию, а сегодня стало известно, что футболисты все-таки провели полноценную тренировку и намерены сыграть с «Ростовом». Напомним, матч против одного из лидеров чемпионата – «Ростова» – у саранской команды состоится в воскресенье, 1 мая.

Гончаренко не будет работать в «Кубани»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не вернется на пост главного тренера «Кубани». Недавно краснодарский клуб сделал специалисту предложение, однако Гончаренко ответил отказом. Напомним, белорусский тренер возглавил «Кубань» осенью 2013 года, а ровно через год был уволен с потрясающей воображение формулировкой «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами».

РФПЛ, 26-й тур: бесцветная ничья «Динамо» и «Амкара»

Много борьбы и желания, но очень мало опасных моментов – таким был матч 26-го тура между «Динамо» и «Амкаром», в котором на забитый гол никто не наиграл. Баланович ударил в штангу, Бечирай поразил перекладину, а команды заработали по одному очку. РФПЛ развеселит нас позже – завтра вечером «Локомотив» примет «Спартак», а еще четыре матча состоятся в воскресенье.

10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»

«Динамо» и «Амкар» голов не забили, ЦСКА и «Зенит» легко победили. Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ

«Зенит» снова пытается договориться с Пеллегрини

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини получил от руководства «Зенита» предложение возглавить клуб, и на данный момент чилиец размышляет о своем будущем. Окончательный ответ будет дан позже. Кроме того, санкт-петербургский клуб может договориться с наставником «Фиорентины» Паулу Соузой, который рассматривается на случай отказа Пеллегрини.

Крест Мигеля. Как Данни дважды возвращался в большой футбол

Почему все ненавидят «Зенит»

Тотти подпишет новый контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти продлит контракт со своим клубом. Нынешний –истекает летом этого года. Сообщается, что руководство римлян в ближайшие дни договорится с футболистом о деталях нового соглашения, а затем объявит об этом всему миру. Интересно, что же в этом случае ждет главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, который намерен покинуть клуб, если контракт с Тотти будет продлен.

Президент ФИФА отвесил похвалу «Лестеру»

Глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с комментариями по поводу сказочного сезона «Лестера», который может обеспечить себе чемпионский титул в АПЛ уже в этот уик-энд. «Деньги — это не главное для побед в футболе. Сказки вроде той, которая сейчас происходит с «Лестером», доказывают нам, что футбол непредсказуем. Деньги — это, конечно, очень важный элемент при построении команды, но дело не только в них», — уверен Инфантино. А в чем уверен практически каждый футбольный болельщик, так это в том, что чемпионство «Лестера» – дело решенное, поскольку за три тура до конца преимущество «лис» перед «Тоттенхэмом» достигло уже семи очков.

«Барселона» согласна продать Бускетса в «ПСЖ» за 175 миллионов евро

«Барселона» не стала игнорировать предложение «ПСЖ» о покупке полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса. Парижанам было предложено заплатить за испанца 175 миллионов евро и ни цента меньше. Французы, при этом, изначально предлагали «всего» 100 миллионов. Впрочем, сам игрок не слишком удовлетворен тем фактом, что руководство клуба пока не продлевает с ним контракт, а по новому соглашению Бускетс должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Рыночная же стоимость футболиста составляет 55 миллионов.

Неймар купил себе самолет

Нападающий «Барселоны» Неймар приобрел личный самолет, стоимостью более девяти миллионов долларов. Покупкой самолета марки Cessna Citation 680 занималась фирма бразильского футболиста – Neymar Sport e Marketing. Сообщается, что эта сделка состоялась в августе 2015 года. Самолет Неймара может перевозить до 12 человек и развивать скорость до 890 километров в час.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Мордовия Кубань (ЛФЛ) Лестер Зенит Рома Барселона Динамо Амкар-Пермь Тотти Франческо Бускетс Серхио Неймар Пеллегрини Мануэль Гончаренко Виктор Инфантино Джанни
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BotulisM
1461958755
Все больше и больше разочаровываюсь в "Бомбардире". Что-то часто лажовые новости стали появляться. На самом деле сам Спалетти настаивает на продлении контракта Тотти, и сказал об этом Джеймсу Палотте, а тот в свою очередь уже будет решать вопрос о продлении. И Спалетти еще давно сказал, что он один из немногих, кто относится к Тотти еще как к футболисту. Так что не пишите бред пожалуйста. Да и информации о матчах часто попросту нет тут у Вас, Возвращаюсь на SOCCER.
Ответить
kiril1986
1461963511
Гончаренко молодец что отказал после такого увольнения странного)
Ответить
swot1205
1461971231
мужик
Ответить
Solmon
1461971531
Можно было и поработать Гончаренко
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+