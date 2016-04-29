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    Игроки «Мордовии» провели полноценную тренировку и сыграют с «Ростовом»

    Футболисты «Мордовии», ранее бойкотировавшие тренировки из-за долгов по зарплате, сегодня провели полноценное занятие и готовы сыграть с «Ростовом» в матче 26-го тура РФПЛ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    «Сегодня, 29 апреля 2016 года, погашение задолженности перед игроками и тренерами команды, как и говорилось ранее, было продолжено. Ситуация в клубе, которая находится на особом контроле у главы РМ Владимира Дмитриевича Волкова, нормализовалась. Команда провела полноценную тренировку на стадионе «Старт», завтра состоится предыгровое занятие перед матчем с «Ростовом», и 1 мая, в воскресенье, «Мордовия» своим боевым составом постарается порадовать болельщиков в поединке с лидером», – сказано в сообщении «Мордовии».

    Источник: ФК «Мордовия»

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    29.04.2016 19:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 29 апреля 2016, 23:54

      Надеюсь Мордовия обыграет это недаразумение от футбола кто нибудь захлопните этих упырей

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 29 апреля 2016, 23:31

      Игра состоится в любом случае.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 29 апреля 2016, 22:55

      Ну, на фига в Саранске стадион на ЧМ, если она (Мордовия,как субъект) не может содержать команду?!

      3
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 29 апреля 2016, 20:23

      пердив ... нет шансов у мордвы

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 19:38

      Никак решили подножку ростову устроить...

      1
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      Рейтинг: +124

      1cent > gosproektikabinet 29 апреля 2016, 20:52

      ты даже не то что можно с трудом прочитать в нике

      0
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