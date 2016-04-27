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    Почему все ненавидят «Зенит»


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    Голосов: 0
    27.04.2016 09:55
    «Зенит» – одна из самых успешных команд России последних лет, способная купить игрока за 40 млн евро и нанять одного из самых перспективных тренеров Европы. «Бомбардир» рассказывает, за что еще не любят клуб из Санкт-Петербурга. Кроме бюджета, ограниченного здравым смыслом.

    Мечты сбываются

    Могущественная корпорация, ставшая спонсором «Зенита» по зову сердца главных ее акционеров, по понятным причинам не вызывает особой любви в широких массах. Очень уж часто финансовые кризисы в стране совпадают с кампаниями по поддержанию могущества нефтегазового гиганта, от здоровья которого напрямую зависит финансовый микроклимат в Российской Федерации.

    Тот факт, что богатство, считающееся и называющееся народным, тратится на клуб, ставший по воле акционеров «Газпрома» избранным, вызывает как минимум вопросы у поклонников «Томи», «Сибири», «Урала», «Тюмени», чьи клубы не имеют и сотой доли возможностей главной команды Питера. При этом «Газпром» вкладывается в иностранные клубы и лиги – «Шальке», «Црвену Звезду», Лигу чемпионов – повышая лояльность к бренду за границей. Однако сложно радоваться, когда мечты сбываются у кого угодно, только не у твоей команды, которая трясется над хилым бюджетом в ФНЛ.

    Финансовые сверхвозможности

    Соревноваться с клубом, который может позволить себе покупку таких игроков как Халк, Витсель, Данни, в России очень сложно, но главная причина нелюбви к «Зениту» со стороны болельщиков других команд даже не в этом. В конце концов, покупать дорогостоящих легионеров может позволить себе и «Спартак», «Динамо», «Анжи» – причем дагестанцы в недавнем прошлом разбрасывались деньгами, будто стараясь переплюнуть «Зенит».

    Не любят «Зенит» за тактику усиления за счет конкурентов. В последнее время особенно пострадало московское «Динамо», откуда «Зенит» в разные годы выдернул Данни, Юсупова, Жиркова, Кокорина. Подвергались нападкам питерского клуба и другие команды: «Терек» (Маурисио), «Анжи» (Шатов), «Спартак» (Быстров, Дзюба), «Рубин» (Ансалди, Рязанцев, Бухаров, Домингес).

    Сейчас в основной обойме «Зенита» из собственных воспитанников – вратари Михаил Кержаков и Вячеслав Малафеев, молодые Зинков и Долгов, а также играющий в аренде за «Цюрих» Александр Кержаков. Негусто, и это еще одна причина для нелюбви к «Зениту», которая актуальна даже в среде его страстных некогда поклонников.

    Отрыв от корней

    Михаил Боярский – не единственный знаменитый болельщик «Зенита». Были времена, когда на «Петровском» активно фанател лидер культовой группы «Ленинград» Сергей Шнуров, но сейчас он отказывается поддерживать команду, которая стала «дочкой» корпорации. «Я перестал видеть в этом дворовую команду – болеть я стал именно за такую, – объясняет музыкант. – Потом пришел «Газпром», и это стала корпоративная команда. Всерьез верить в корпорацию? Я не протестант, чтобы корпорацию любить больше, чем родину. Дворовая команда – это питерские пацаны, на стадионе, дай Бог, две тысячи человек, все друг друга знают. Это было как бабушкины носки, что-то сделанное своими руками. Handmade». Но на матч с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов Шнуров все-таки пришел.

    То, что «Зенит» уже давно не хэндмейд – очевидно. Сейчас во многом благодаря лимиту, в основе «Зенита» прописались Олег Шатов, Артем Дзюба, Игорь Смольников, получают игровую практику другие игроки сборной России, но в главных ролях все же легионеры – Халк, капитан команды Данни, вице-капитаны Кришито и Ломбертс, аргентинец Гарай, бельгиец Витсель.

    Это уже давно не та бесшабашная команда Петржелы, которую любили не только в Питере, но и за его пределами – отрыв «Зенита» от корней очевиден. Пусть он будет сто раз базовой командой для сборной, но на «Петровском» «Зенит» обожали за то, что это была команда «из моего двора», а не один из символов корпорации «Газпром».

    Болельщики команды

    Болельщики «Зенита» – народ своеобразный. Могут оскорблять как чужих игроков, так и своих, создать условия для дисквалификации стадиона, подставлять собственную команду.

    Петарда, брошенная с трибун «Петровского» в голкипера московского «Динамо» Шунина, файера на матче еврокубков с АПОЭЛом, история с бананом для Роберто Карлоса и другие случаи проявления расизма со стороны болельщиков «Зенита», направленного в том числе и против собственных игроков. Халка, Витселя, Бруну Алвеша принимали только после обсуждения цвета кожи, а реально темнокожего игрока в «Зените» не было и при нынешнем руководстве, видимо, не будет. Никто не хочет провоцировать ультрас, многие из которых следуют принципу «В цветах «Зенита» нет черного».

    Не стоит забывать о традиционном противостоянии Санкт-Петербург – Москва, которое переносится на футбол. Своим врагом «Зенит» считают все фанатские группировки московских команд, но соревноваться в массовости суппорта с питерцами не может ни один столичный клуб в силу того, что в Санкт-Петербурге есть лишь одна сильная команда, которую поддерживает 90% жителей города, интересующихся футболом.

    Вечная стройка

    Строительство нового стадиона для «Зенита» началось в 2007 году, а сдать его планировали через два года, но самый большой долгострой в истории российского футбола все еще не закончен. Время от времени возникают опасения, что строители не уложатся и в сроки к ЧМ-2018.

    Количество «зарытых» на Крестовском острове денег не знает никто, как и итоговую сумму, в которую выльется строительство «Зенит-Арены». В Василеостровском суде Петербурга все еще не закрыты дела против лиц, обвиняемых в хищениях при строительстве арены в 2007 и 2008 годах, но судя по темпам строительства стадиона и постоянному увеличению его сметы, аферистов среди людей, занимающихся ареной, хватало всегда.

    «Спартак» и ЦСКА строили свои арены за счет финансовых средств их владельцев, а вот стройка «Зенит-Арены» подпитывается деньгами из государственного бюджета, что можно назвать еще одной причиной негативного отношения к клубу за пределами Питера. Да и в самом городе на Неве хватает людей, критикующих строительство арены, так как оно осуществляется за счет средств из бюджета города.

    Почему все ненавидят «Милан»

    Почему мы ненавидим ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: tz.de, fc-zenit.ru, gettyimages.com, youtube.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 30 июля 2016, 23:22

      было бы интересно посмотреть на зенит без Газпрома)))))))))

      0
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      Рейтинг: +71

      senador 16 июля 2016, 23:18

      Баба богатая теперь наверняка - автор этого пасквиля. Хорошая фамилия - говорящая. В Москве за "нужную" брехню денег не жалеют. Погань бумагу дальше - становись más rica. Пример развития футбола и становления лучших в мире клубов в других европейских странах с сильнейшими лигами для тебя не пример.

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 30 апреля 2016, 00:05

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      враньё в статье, клуб зарабатывает сам в дополнение к спонсорству, автор низость недостойная человеческого уважения, я люблю Зенит, твари, писать здесь храбрости не нужно

      -4
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 29 апреля 2016, 23:58

      Оставьте мою команду в покое , животные

      -2
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 29 апреля 2016, 21:12

      "откуда Зенит выдернул Данни, Юсупова, Жиркова, Кокорина". Есть ли предел цинизму московских журналистов? Динамо слезно просило Газпром купить Данни именно за 30 млн евро (при цене 12 млн) потому что эта сумма в 2008 году спасала клуб от банкротства. Газпром тогда Динамо спас. Через 8 лет Жирков и Кокорин в 2016 году сами ушли свободными агентами. Да. у Кокорина еще оставалось полгода, поэтому за него уплатили символические деньги. Кстати Денисов достался Динамо бесплатно, так как уплата за него Анжи была увязана с уплатой Анжи Зениту, задержанной на год. Так вот, по информации от руководства Зенита, Анжи до сих пор не расплатился с Газпромклубом за Денисова. Что касается Юсупова, то кто лучше Юсупов или Губочан? Как минимум размен равноценный.

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 апреля 2016, 11:40

      Лучше бы Газпром вкладывал деньги в простой народ, провинциальные города и поселки. Люди в 21 веке печи топят углем и дровами. А Газпром вкладывает "народное достояние" в футбол и т.д. и т.п. А как же мы простые обыватели? Почему только единицы получают дивиденты, а другие лишь облизываются? Прав автор

      3
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > TUMS 30 июля 2016, 23:20

      Деньги от народного достояния в Зенит,Шальке,Црвену Звезду!!! Это плевок в спорт и болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 28 апреля 2016, 11:32

      Про ЦСКА-есть, про Зенит-есть. Ждем про Спартак.

      0
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      Рейтинг: +807

      jet andy 27 апреля 2016, 23:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Автор, ты за какой московский клуб болеешь?

      -7
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      Рейтинг: +192

      LINED > jet andy 28 апреля 2016, 11:30

      Не понравилось, да? Теперь я надеюсь понимаешь как обидно было, когда статью про ЦСКА читали армейские болельщики.

      5
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 апреля 2016, 21:45

      Поф на Зенит. Вперед, Кубань.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 27 апреля 2016, 20:21

      "«Спартак» и ЦСКА строили свои арены за счет финансовых средств их владельцев, а вот стройка «Зенит-Арены» подпитывается деньгами из государственного бюджета"
      врёшь с.ука, не из госУДАРСТВЕННОГО, а из горОДСКОГО, и не тебе, быдло москвачёвскоё, считать считать деньги питера

      -2
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > killerman77 27 апреля 2016, 20:50

      А городской бюджет - это личный?

      5
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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер > Боцман52 27 апреля 2016, 21:30

      Это бюджет, средства из которого идут на нужды города. Решило руководство города - "я знаю, город будет! я знаю, саду цвесть!" и вписалось в тему. Кстати, то, что там "только из буджету деньхи сосут" - абсолютный бред. Можно при желании найти кто чего вкладывает. Но желание есть пострадать за буджет, правда не интересна.

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Боцман52 29 апреля 2016, 21:16

      Нет, не личный. Мы сами платим в горбюджет из наших личных денег каждый месяц по статье капремонт, зная что часть этих денег идет на постройку стадиона. Ну и причем тут Газпром и госбюджет? Кстати, вам добрый дядя Федун стадион из своих личных средства построил, а теперь вы все требуете: - Федун, продай Спартак .

      -1
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