Почему все ненавидят «Зенит»

Мечты сбываются

Могущественная корпорация, ставшая спонсором «Зенита» по зову сердца главных ее акционеров, по понятным причинам не вызывает особой любви в широких массах. Очень уж часто финансовые кризисы в стране совпадают с кампаниями по поддержанию могущества нефтегазового гиганта, от здоровья которого напрямую зависит финансовый микроклимат в Российской Федерации.

Тот факт, что богатство, считающееся и называющееся народным, тратится на клуб, ставший по воле акционеров «Газпрома» избранным, вызывает как минимум вопросы у поклонников «Томи», «Сибири», «Урала», «Тюмени», чьи клубы не имеют и сотой доли возможностей главной команды Питера. При этом «Газпром» вкладывается в иностранные клубы и лиги – «Шальке», «Црвену Звезду», Лигу чемпионов – повышая лояльность к бренду за границей. Однако сложно радоваться, когда мечты сбываются у кого угодно, только не у твоей команды, которая трясется над хилым бюджетом в ФНЛ.

Финансовые сверхвозможности

Соревноваться с клубом, который может позволить себе покупку таких игроков как Халк, Витсель, Данни, в России очень сложно, но главная причина нелюбви к «Зениту» со стороны болельщиков других команд даже не в этом. В конце концов, покупать дорогостоящих легионеров может позволить себе и «Спартак», «Динамо», «Анжи» – причем дагестанцы в недавнем прошлом разбрасывались деньгами, будто стараясь переплюнуть «Зенит».

Не любят «Зенит» за тактику усиления за счет конкурентов. В последнее время особенно пострадало московское «Динамо», откуда «Зенит» в разные годы выдернул Данни, Юсупова, Жиркова, Кокорина. Подвергались нападкам питерского клуба и другие команды: «Терек» (Маурисио), «Анжи» (Шатов), «Спартак» (Быстров, Дзюба), «Рубин» (Ансалди, Рязанцев, Бухаров, Домингес).

Сейчас в основной обойме «Зенита» из собственных воспитанников – вратари Михаил Кержаков и Вячеслав Малафеев, молодые Зинков и Долгов, а также играющий в аренде за «Цюрих» Александр Кержаков. Негусто, и это еще одна причина для нелюбви к «Зениту», которая актуальна даже в среде его страстных некогда поклонников.

Отрыв от корней

Михаил Боярский – не единственный знаменитый болельщик «Зенита». Были времена, когда на «Петровском» активно фанател лидер культовой группы «Ленинград» Сергей Шнуров, но сейчас он отказывается поддерживать команду, которая стала «дочкой» корпорации. «Я перестал видеть в этом дворовую команду – болеть я стал именно за такую, – объясняет музыкант. – Потом пришел «Газпром», и это стала корпоративная команда. Всерьез верить в корпорацию? Я не протестант, чтобы корпорацию любить больше, чем родину. Дворовая команда – это питерские пацаны, на стадионе, дай Бог, две тысячи человек, все друг друга знают. Это было как бабушкины носки, что-то сделанное своими руками. Handmade». Но на матч с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов Шнуров все-таки пришел.

То, что «Зенит» уже давно не хэндмейд – очевидно. Сейчас во многом благодаря лимиту, в основе «Зенита» прописались Олег Шатов, Артем Дзюба, Игорь Смольников, получают игровую практику другие игроки сборной России, но в главных ролях все же легионеры – Халк, капитан команды Данни, вице-капитаны Кришито и Ломбертс, аргентинец Гарай, бельгиец Витсель.

Это уже давно не та бесшабашная команда Петржелы, которую любили не только в Питере, но и за его пределами – отрыв «Зенита» от корней очевиден. Пусть он будет сто раз базовой командой для сборной, но на «Петровском» «Зенит» обожали за то, что это была команда «из моего двора», а не один из символов корпорации «Газпром».

Болельщики команды

Болельщики «Зенита» – народ своеобразный. Могут оскорблять как чужих игроков, так и своих, создать условия для дисквалификации стадиона, подставлять собственную команду.

Петарда, брошенная с трибун «Петровского» в голкипера московского «Динамо» Шунина, файера на матче еврокубков с АПОЭЛом, история с бананом для Роберто Карлоса и другие случаи проявления расизма со стороны болельщиков «Зенита», направленного в том числе и против собственных игроков. Халка, Витселя, Бруну Алвеша принимали только после обсуждения цвета кожи, а реально темнокожего игрока в «Зените» не было и при нынешнем руководстве, видимо, не будет. Никто не хочет провоцировать ультрас, многие из которых следуют принципу «В цветах «Зенита» нет черного».

Не стоит забывать о традиционном противостоянии Санкт-Петербург – Москва, которое переносится на футбол. Своим врагом «Зенит» считают все фанатские группировки московских команд, но соревноваться в массовости суппорта с питерцами не может ни один столичный клуб в силу того, что в Санкт-Петербурге есть лишь одна сильная команда, которую поддерживает 90% жителей города, интересующихся футболом.

Вечная стройка

Строительство нового стадиона для «Зенита» началось в 2007 году, а сдать его планировали через два года, но самый большой долгострой в истории российского футбола все еще не закончен. Время от времени возникают опасения, что строители не уложатся и в сроки к ЧМ-2018.

Количество «зарытых» на Крестовском острове денег не знает никто, как и итоговую сумму, в которую выльется строительство «Зенит-Арены». В Василеостровском суде Петербурга все еще не закрыты дела против лиц, обвиняемых в хищениях при строительстве арены в 2007 и 2008 годах, но судя по темпам строительства стадиона и постоянному увеличению его сметы, аферистов среди людей, занимающихся ареной, хватало всегда.

«Спартак» и ЦСКА строили свои арены за счет финансовых средств их владельцев, а вот стройка «Зенит-Арены» подпитывается деньгами из государственного бюджета, что можно назвать еще одной причиной негативного отношения к клубу за пределами Питера. Да и в самом городе на Неве хватает людей, критикующих строительство арены, так как оно осуществляется за счет средств из бюджета города.

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