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Почему все ненавидят «Зенит»

Мечты сбываются

Могущественная корпорация, ставшая спонсором «Зенита» по зову сердца главных ее акционеров, по понятным причинам не вызывает особой любви в широких массах. Очень уж часто финансовые кризисы в стране совпадают с кампаниями по поддержанию могущества нефтегазового гиганта, от здоровья которого напрямую зависит финансовый микроклимат в Российской Федерации.

Тот факт, что богатство, считающееся и называющееся народным, тратится на клуб, ставший по воле акционеров «Газпрома» избранным, вызывает как минимум вопросы у поклонников «Томи», «Сибири», «Урала», «Тюмени», чьи клубы не имеют и сотой доли возможностей главной команды Питера. При этом «Газпром» вкладывается в иностранные клубы и лиги – «Шальке», «Црвену Звезду», Лигу чемпионов – повышая лояльность к бренду за границей. Однако сложно радоваться, когда мечты сбываются у кого угодно, только не у твоей команды, которая трясется над хилым бюджетом в ФНЛ.

Финансовые сверхвозможности

Соревноваться с клубом, который может позволить себе покупку таких игроков как Халк, Витсель, Данни, в России очень сложно, но главная причина нелюбви к «Зениту» со стороны болельщиков других команд даже не в этом. В конце концов, покупать дорогостоящих легионеров может позволить себе и «Спартак», «Динамо», «Анжи» – причем дагестанцы в недавнем прошлом разбрасывались деньгами, будто стараясь переплюнуть «Зенит».

Не любят «Зенит» за тактику усиления за счет конкурентов. В последнее время особенно пострадало московское «Динамо», откуда «Зенит» в разные годы выдернул Данни, Юсупова, Жиркова, Кокорина. Подвергались нападкам питерского клуба и другие команды: «Терек» (Маурисио), «Анжи» (Шатов), «Спартак» (Быстров, Дзюба), «Рубин» (Ансалди, Рязанцев, Бухаров, Домингес).

Сейчас в основной обойме «Зенита» из собственных воспитанников – вратари Михаил Кержаков и Вячеслав Малафеев, молодые Зинков и Долгов, а также играющий в аренде за «Цюрих» Александр Кержаков. Негусто, и это еще одна причина для нелюбви к  «Зениту», которая актуальна даже в среде его страстных некогда поклонников.

Отрыв от корней

Михаил Боярский – не единственный знаменитый болельщик «Зенита». Были времена, когда на «Петровском» активно фанател лидер культовой группы «Ленинград» Сергей Шнуров, но сейчас он отказывается поддерживать команду, которая стала «дочкой» корпорации. «Я перестал видеть в этом дворовую команду – болеть я стал именно за такую, – объясняет музыкант. – Потом пришел «Газпром», и это стала корпоративная команда. Всерьез верить в корпорацию? Я не протестант, чтобы корпорацию любить больше, чем родину. Дворовая команда – это питерские пацаны, на стадионе, дай Бог, две тысячи человек, все друг друга знают. Это было как бабушкины носки, что-то сделанное своими руками. Handmade». Но на матч с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов Шнуров все-таки пришел.

То, что «Зенит» уже давно не хэндмейд – очевидно. Сейчас во многом благодаря лимиту, в основе «Зенита» прописались Олег Шатов, Артем Дзюба, Игорь Смольников, получают игровую практику другие игроки сборной России, но в главных ролях все же легионеры – Халк, капитан команды Данни, вице-капитаны Кришито и Ломбертс, аргентинец Гарай, бельгиец Витсель.

Это уже давно не та бесшабашная команда Петржелы, которую любили не только в Питере, но и за его пределами – отрыв «Зенита» от корней очевиден. Пусть он будет сто раз базовой командой для сборной, но на «Петровском» «Зенит» обожали за то, что это была команда «из моего двора», а не один из символов корпорации «Газпром».

Болельщики команды

Болельщики «Зенита» – народ своеобразный. Могут оскорблять как чужих игроков, так и своих, создать условия для дисквалификации стадиона, подставлять собственную команду.

Петарда, брошенная с трибун «Петровского» в голкипера московского «Динамо» Шунина, файера на матче еврокубков с АПОЭЛом, история с бананом для Роберто Карлоса и другие случаи проявления расизма со стороны болельщиков «Зенита», направленного в том числе и против собственных игроков. Халка, Витселя, Бруну Алвеша принимали только после обсуждения цвета кожи, а реально темнокожего игрока в «Зените» не было и при нынешнем руководстве, видимо, не будет. Никто не хочет провоцировать ультрас, многие из которых следуют принципу «В цветах «Зенита» нет черного».

Не стоит забывать о традиционном противостоянии Санкт-Петербург – Москва, которое переносится на футбол. Своим врагом «Зенит» считают все фанатские группировки московских команд, но соревноваться в массовости суппорта с питерцами не может ни один столичный клуб в силу того, что в Санкт-Петербурге есть лишь одна сильная команда, которую поддерживает 90% жителей города, интересующихся футболом. 

Вечная стройка

Строительство нового стадиона для «Зенита» началось в 2007 году, а сдать его планировали через два года, но самый большой долгострой в истории российского футбола все еще не закончен. Время от времени возникают опасения, что строители не уложатся и в сроки к ЧМ-2018.

Количество «зарытых» на Крестовском острове денег не знает никто, как и итоговую сумму, в которую выльется строительство «Зенит-Арены». В Василеостровском суде Петербурга все еще не закрыты дела против лиц, обвиняемых в хищениях при строительстве арены в 2007 и 2008 годах, но судя по темпам строительства стадиона и постоянному увеличению его сметы, аферистов среди людей, занимающихся ареной, хватало всегда.

«Спартак» и ЦСКА строили свои арены за счет финансовых средств их владельцев, а вот стройка  «Зенит-Арены» подпитывается деньгами из государственного бюджета, что можно назвать еще одной причиной негативного отношения к клубу за пределами Питера. Да и в самом городе на Неве хватает людей, критикующих строительство арены, так как оно осуществляется за счет средств из бюджета города.

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Комментарии (69)
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REDWHITE_
1461746474
Весь мир ненавидит газовую выскочку, сидящую на шее государства. Закрыть бы этот проект, а возродить питерское Динамо, которое имеет богатую историю,а у Зеньки её просто нет)))))
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REDWHITE_
1461746647
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ!!!! БОМЖИ ОТСТОЙ!
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Наварх
1461746932
1. Завидовать и считать чужие деньги не хорошо. Какие народные деньги, у Вас что с кармана воруют? или просят денег на команду? Бред. Тот же РЖД, Лукойл и что? радоваться надо, что хоть кому то повезло со спонсором. 2. Открытие Арена Заложен 2007, построен август 2014 (Спартак). Стадион на Третьей Песчаной улице, строительство стадиона началось в мае 2007 года, ещё стоится (ЦСКА). Это лишь пример, но ни один из них и в сравнение с масштабами в Петербурге и рядом не стоит. Вы хотя бы почитайте описание стадиона для понимания. 3. Бавария, Реал, Мансити - посмотрите на состав игроков основы, где там свои воспитанники, 1-4 человека и то редко. Они что не скупают игроков у соперников по лиге?)) Это рынок и нормальная ситуация. Кто там. ЦСКА не скупает игроков у конкурентов или Динамо, может Краснодар? Не смешите. 4. Хамов полно у каждой команда, но позитива всё же больше. Так что не надо нагонять страсти. В Англии целые "марши" с гробами хоронящие, унижающие соперников, в Италии ультрас вообще шизонутые есть, расистов полно везде. 5. Да, надо развивать свой футбол, но это касается всех, а не только Петербург. Все вопросы к РФС, рыба гниёт с головы. Статья просто тупо унижающая одну команду, такое можно написать о многих. В конце концов унизить можно любого. позволяла бы совесть...
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nice
1461747683
Какой бред. Здесь скорее целенаправленная дискредитация клуба со стороны столичных масмедиа. Статейка вполне вписывается в эту помойку. И народные деньги, хотя только Спартак и Краснодар вполне себе безгрешны. И обнищание бабушек из за Газпрома, хотя стоимость электроэнергии больнее по ним ударяет, привет ЦСКА. Поведение болел, кто тут не безгрешен, хотя с Шуниным больше похоже на провокацию, и заметьте матч был не на Петровском как пишет писаришка а в Химках. Позабавил пассаж о строительстве стадиона ЦСКА своими средствами. Откуда у бедного еврейчика с Украины деньги, как вообще получилось что клуб армии попал в чужие руки? Почему спонсорские деньги Россетей пошли на покупку акций клуба а затем пошли на покупку украинских сетей? Статейка из разряда разжигающих ненависть к Зениту. Пожалуй вернусь на сокер, читать эти помои себя не уважать.
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Lastviking
1461750298
БРЕД СУМАСШЕДШЕГО!!!! Может тогда поговорим о Лукойл, РЖД и т.д.? Или нечего сказать?
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REDWHITE_
1461758351
В стране люди при лучине еще живут, где газ добывают, а питерский газпроект на костях жиреет
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slavа0508
1461775834
Всё верно написано,,,раньше испытывал уважение к Зениту а сейчас только отвращение присосались как клещ на шею,и сосут деньги из госказны которые можно было пустить на другие нужды коих у нас очень много на больных детей и на тех смс -ками собираем,А проф клубы должны жить только за счёт частного капиталла
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killerman77
1461777678
"«Спартак» и ЦСКА строили свои арены за счет финансовых средств их владельцев, а вот стройка «Зенит-Арены» подпитывается деньгами из государственного бюджета" врёшь с.ука, не из госУДАРСТВЕННОГО, а из горОДСКОГО, и не тебе, быдло москвачёвскоё, считать считать деньги питера
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jet andy
1461788915
Автор, ты за какой московский клуб болеешь?
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BuenosArgentina
1461963937
враньё в статье, клуб зарабатывает сам в дополнение к спонсорству, автор низость недостойная человеческого уважения, я люблю Зенит, твари, писать здесь храбрости не нужно
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