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  • ЦСКА обыграл «Спартак». «Зенит» договорился с Пеллегрини. Дайджест событий дня

ЦСКА обыграл «Спартак». «Зенит» договорился с Пеллегрини. Дайджест событий дня

«Зенит» достиг предварительной договоренности с Пеллегрини

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом». Контракт оценивает услуги чилийского специалиста в 4 миллиона евро в год.

Напомним, что ранее стало известно, что Пеллегрини и нынешний тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш покинут свои клубы в конце сезона.

 

«Челси» попробует переманить Покеттино

Лондонский «Челси» продолжает искать специалиста, который возглавит команду в следующем сезоне. Несмотря на предварительную договоренность с наставником сборной Италии Антонио Конте, представители «пенсионеров» также провели переговоры с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

В настоящий момент «Челси» возглавляет Гус Хиддинк, который изначально был приглашен как временная замена уволенному Жозе Моуринью.

 

Примера. Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»

В матче 28-го тура Примеры «Барселона» в гостях нанесла разгромное поражение «Эйбару» – 4:0. Дубль на свой счет записал нападающий каталонцев Лионель Месси.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Эйбар – Барселона – 0:4 (0:2)   

Голы: 0:1 – Эль-Хаддади, 8; 0:2 – Месси, 41; 0:3 – Месси, 75 (с пенальти); 0:4 – Суарес, 84.

Турнирная таблица Примеры

 

АПЛ. Гол Рондона принес «Вест Бромвичу» победу над «Манчестер Юнайтед»

В матче 29-го тура АПЛ «Вест Бромвич» в родных стенах одержал победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:0. Победу «дроздам» принес единственный гол Хосе Саломона Рондона.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рондон, 66.

Удаление: Мата, 26.

Икарди может сменить Косту в «Челси»

«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Интера» Мауро Икарди. Сообщается, что подобный интерес вызван неопределенностью относительно будущего форварда синих Диего Косты, который может покинуть команду. Кроме того, в планы лондонского клуба входит приобретение двух нападающих.

По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Интер» в Серии А 24 матча и забил в них 11 голов.

 

«Бавария» может приобрести Лукаку

«Бавария» заинтересована в приобретении нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Сообщается, что технический директор мюнхенцев Михаэль Решке посетил матч «ирисок» с «Астон Виллой», где внимательно следил за бельгийским форвардом. Мюнхенский клуб рассматривает Лукаку в качестве долгосрочной альтернативы Роберту Левандовски.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «Эвертон» 28 матчей и с 18 голами является лучшим бомбардиром команды.

 

Погба хочет получать в «Челси» 300 тысяч в неделю

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выдвинул условия в адрес «Челси», который планирует приобрести француза. От своего возможного нового клуба футболист требует 300 тысяч фунтов в неделю.

За «Ювентус» Погба выступает с 2012 года. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за туринцев в Серии А 25 матчей и забил пять голов.

 

РФПЛ. «Терек» благодаря автоголу Гилерме обыграл «Локомотив»

В матче 19-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над «Локомотивом». Судьбу трех очков решил автогол Гилерме.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Терек (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:1) 

Голы: 0:1 – Самедов, 4; 1:1 – Рыбус, 8 (с пенальти); 2:1 – Гилерме, 33 (в свои ворота).

Турнирная таблица РФПЛ

 

РФПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

В матче 19-го тура РФПЛ ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над «Спартаком». Победу в московском дерби армейцам принес единственный гол Ахмеда Мусы, забитый в дебюте встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)  

Гол: 1:0 – Муса, 11.

[cr]

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Лукаку Ромелу Муса Ахмед Икарди Мауро Пеллегрини Мануэль Почеттино Маурисио
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