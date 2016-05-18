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  • Терри остается в «Челси». Бен Арфа заинтересовал «Краснодар». Дайджест событий дня

Терри остается в «Челси». Бен Арфа заинтересовал «Краснодар». Дайджест событий дня

Терри продлил контракт с «Челси» 

Защитник «Челси» Джон Терри поставил свою подпись под новым контрактом с клубом. Он будет рассчитан на один сезон – до лета 2017 года. «Футбольный клуб «Челси» рад сообщить, что Джон Терри подписал новый контракт с клубом сроком на 1 год», – говорится в заявлении клуба. В текущем сезоне Терри провел на поле 24 матча, в которых отметился одним забитым голом.

Допинг-пробы «Ростова» дали отрицательный результат

Допинг-пробы игроков «Ростова», которые были взяты после матча 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:0) 12 мая, дали отрицательный результат. Пробы были взяты у 11 игроков стартового состава «Ростова». Допинг-контроль «Ростова» был связан с тем, что весной в СМИ появилась информация о закупке клубом препарата «Милдронат».

«Зенит» определился с кандидатурой Пеллегрини

Руководство «Зенита» практически определилось с кандидатурой главного тренера, который летом сменит на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша. С высокой долей вероятности им станет Мануэль Пеллегрини, в ближайшее время завершающий работу с «Манчестер Сити». Тот факт, что команда не пробилась в Лигу чемпионов, на выбор чилийца не повлияет.

Денисов, Ионов и Габулов пообещали выступать за «Динамо» в ФНЛ

Футболисты «Динамо» провели встречу с болельщиками клуба, на которой пообещали, что не уйдут из московской команды в том случае, если она вылетит из Премьер-лиги. Сообщается, что многие игроки, включая Игоря Денисова, Алексея Ионова и Владимира Габулова, заявили, что продолжат выступать за бело-голубых в ФНЛ. Напомним, что за тур до окончания розыгрыша РФПЛ «Динамо» располагается на 14-м месте в турнирной таблице и находится всего в одном очке от зоны вылета.

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«Краснодар» ведет переговоры с Бен Арфа

Известный российский инсайдер Нобель Арустамян сообщил об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Ниццы» Атему Бен Арфа. «В России им интересуются «Краснодар». Уже были конкретные переговоры. Но уж слишком серьезная конкуренция у «Краснодара», – написал Арустамян в Twitter. В прошедшем сезоне Лиги 1 Бен Арфа сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и шесть результативных передач.

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Перевертайло покинул пост главного тренера «Уфы»

Наставник «Уфы» Евгений Перевертайло подал в отставку с поста главного тренера после поражения от «Амкара» (0:1) в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. В среду отставка была принята руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Томаров. Перевертайло принял команду 21 октября 2015 г., сменив на этом посту Игоря Колыванова. При нем уфимцы провели 17 матчей, одержали 4 победы, 5 матчей сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

ЦСКА намерен выкупить Оланаре

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, права на которого принадлежат «Гуанчжоу Фули», может стать игроком московской команды на постоянной основе. Армейцы намерены выкупить контракт 21-летнего форварда у китайского клуба после того, как нигериец завершит операцию. Сообщается, что договоренность о выкупе прав уже достигнута. Футболист подпишет с ЦСКА трехлетнее соглашение.

Слуцкий: «Вечером 21 мая будет опубликован состав сборной»

Состав сборной России на чемпионат Европы будет объявлен вечером 21 мая. Об этом в эфире сообщил главный тренер Леонид Слуцкий. «Мы решили дождаться окончания чемпионата России. Надеюсь, что последний тур пройдет без травм, чтобы не пришлось вносить экстренных изменений в состав. 21 мая мы окончательно уточним информацию о состоянии всех игроков, и вечером этого дня на официальном сайте РФС будет опубликован состав сборной, которая в июне отправится во Францию», – сказал Слуцкий.

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Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа Челси Краснодар Уфа ЦСКА Динамо Ростов Зенит Россия Денисов Игорь Габулов Владимир Терри Джон Ионов Алексей Бен Арфа Атем Оланаре Аарон Слуцкий Леонид Пеллегрини Мануэль
Комментарии (3)
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Илхом А
1463635499
Игорь Денисов, Алексей Ионов,Владимир Габулов, вот это по мужски
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никита голоян
1463669095
за бесплатно желательно))
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lihindic
1463671436
опять денисов
Ответить
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