Матч 2 тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Реал Сосьедад» пройдет 21 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в семи последних матчах на своем поле. Гости, напротив, подходят к игре после трех поражений подряд в товарищеских встречах. Сможет ли «Реал Сосьедад» прервать свою неудачную серию в Севилье, или «Бетис» продолжит домашнюю гегемонию и одержит первую победу в чемпионате?

Кто победит в матче

«Бетис» выглядит явным фаворитом благодаря домашней форме и атакующей эффективности. Команда не проигрывает в семи последних домашних матчах, а в пяти последних встречах в среднем забивает 2,00 гола и пропускает всего 0,80. Оборона действует надежно, хотя и пропускает в трех последних матчах, но в целом показатели впечатляют. В товарищеских играх «Бетис» уверенно обыграл «Интер» (1:0) и «Лион» (4:0), сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) и уступил «Арсеналу» (1:3). В очных встречах с «Реал Сосьедад» хозяева забивают в трех последних матчах подряд, что дает им психологическое преимущество. Домашний стадион и поддержка болельщиков должны стать дополнительным козырем.

«Реал Сосьедад» подходит к матчу с тревожными цифрами. Команда проиграла три последних товарищеских матча – «Челси» (1:3), «Кельну» (1:2) и «Тулузе» (1:2), хотя ранее были и победы над «Астон Виллой» (4:2) и «Вулверхэмптоном» (2:1). В атаке гости стабильны: они забивают в шести последних матчах, а в среднем за пять игр их атака приносит 1,80 гола. Однако оборона выглядит катастрофически – команда пропускает в шестнадцати последних матчах подряд, а в среднем за пять последних игр пропускает 2,00 гола. Это серьезный сигнал перед выездом к атакующему «Бетису». В очных встречах у «Реала» были успехи, но в последних двух матчах на выезде они уступили со счетом 0:3 и 1:3.

Итоговый вывод: преимущество полностью на стороне «Бетиса». Домашняя серия, надежная оборона и стабильная атака делают хозяев явными фаворитами, тогда как «Реал Сосьедад» проигрывает матч за матчем и пропускает в каждой встрече. С учетом этих факторов победа «Бетиса» выглядит наиболее логичным исходом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Бетис» и «Реал Сосьедад» идут практически вровень: у хозяев 21 победа, у гостей 19, еще 19 матчей завершились вничью. В последних пяти очных встречах две победы у «Бетиса» (3:1 и 3:0), одна у «Реала» (2:0), а дважды была ничья (2:2 и 0:0). При этом «Бетис» забивает в трех последних очных матчах против этого соперника. Текущая форма команд кардинально различается: «Бетис» дома практически непобедим, а «Реал Сосьедад» проиграл три матча подряд и пропускает в 16 играх кряду. Это создает серьезные предпосылки для победы хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бетиса» в основное время. Домашняя мощь, отличная форма и проблемы «Реал Сосьедад» в обороне, который пропускает в каждом матче, делают хозяев явными фаворитами. Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление атакующего «Бетиса». Рекомендуемая ставка – победа «Бетиса» с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Реал Сосьедад» состоится 21 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».