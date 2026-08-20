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«Бетис» – «Реал Сосьедад»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

20 августа 2026 9:13
Бетис - Реал Сосьедад
21 авг. 2026, пятница 22:00 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Бетиса»
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Матч 2 тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Реал Сосьедад» пройдет 21 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в семи последних матчах на своем поле. Гости, напротив, подходят к игре после трех поражений подряд в товарищеских встречах. Сможет ли «Реал Сосьедад» прервать свою неудачную серию в Севилье, или «Бетис» продолжит домашнюю гегемонию и одержит первую победу в чемпионате?

Кто победит в матче

«Бетис» выглядит явным фаворитом благодаря домашней форме и атакующей эффективности. Команда не проигрывает в семи последних домашних матчах, а в пяти последних встречах в среднем забивает 2,00 гола и пропускает всего 0,80. Оборона действует надежно, хотя и пропускает в трех последних матчах, но в целом показатели впечатляют. В товарищеских играх «Бетис» уверенно обыграл «Интер» (1:0) и «Лион» (4:0), сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) и уступил «Арсеналу» (1:3). В очных встречах с «Реал Сосьедад» хозяева забивают в трех последних матчах подряд, что дает им психологическое преимущество. Домашний стадион и поддержка болельщиков должны стать дополнительным козырем.

«Реал Сосьедад» подходит к матчу с тревожными цифрами. Команда проиграла три последних товарищеских матча – «Челси» (1:3), «Кельну» (1:2) и «Тулузе» (1:2), хотя ранее были и победы над «Астон Виллой» (4:2) и «Вулверхэмптоном» (2:1). В атаке гости стабильны: они забивают в шести последних матчах, а в среднем за пять игр их атака приносит 1,80 гола. Однако оборона выглядит катастрофически – команда пропускает в шестнадцати последних матчах подряд, а в среднем за пять последних игр пропускает 2,00 гола. Это серьезный сигнал перед выездом к атакующему «Бетису». В очных встречах у «Реала» были успехи, но в последних двух матчах на выезде они уступили со счетом 0:3 и 1:3.

Итоговый вывод: преимущество полностью на стороне «Бетиса». Домашняя серия, надежная оборона и стабильная атака делают хозяев явными фаворитами, тогда как «Реал Сосьедад» проигрывает матч за матчем и пропускает в каждой встрече. С учетом этих факторов победа «Бетиса» выглядит наиболее логичным исходом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Бетис» и «Реал Сосьедад» идут практически вровень: у хозяев 21 победа, у гостей 19, еще 19 матчей завершились вничью. В последних пяти очных встречах две победы у «Бетиса» (3:1 и 3:0), одна у «Реала» (2:0), а дважды была ничья (2:2 и 0:0). При этом «Бетис» забивает в трех последних очных матчах против этого соперника. Текущая форма команд кардинально различается: «Бетис» дома практически непобедим, а «Реал Сосьедад» проиграл три матча подряд и пропускает в 16 играх кряду. Это создает серьезные предпосылки для победы хозяев.

Личные встречи
Побед - 11 (33%)
Ничьих - 11 (33%)
Побед - 11 (33%)
49
Забитых мячей
43
1.48
В среднем за матч
1.3
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 4
01.10.2017
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
09.05.2026
Бетис
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
3 : 1
19.09.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
3 : 0
16.02.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
01.12.2024
Бетис
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
0 : 2
19.05.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
17.12.2023
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0 : 0
25.04.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
30.10.2022
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
15.04.2022
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал Сосьедад
0 : 4
03.02.2022
Бетис
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
4 : 0
12.12.2021
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
3 : 1
26.01.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
23.01.2021
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
0 : 3
18.10.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 0
19.01.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
20.10.2019
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
04.04.2019
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 2
17.01.2019
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
0 : 0
10.01.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 0
02.12.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0 : 0
01.03.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 4
01.10.2017
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 3
03.03.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
30.09.2016
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
31.01.2016
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
12.09.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
0 : 1
26.04.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
03.03.2013
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2 : 0
06.10.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
10.04.2012
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2 : 3
27.11.2011
Реал Сосьедад
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Факундо Берналь
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
19
Игор Субельдия
(К) ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
22
Иско
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
29
Alex Garcia
ЦФ
4-2-3-1
1
Вальес
11
Гарсия
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
6
Берналь
21
Рока
7
Антони
8
Форнальс
17
Рикельме
9
Эрнандес
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
17
Гомес
24
Сучич
18
Солер
21
Эррера
14
Кубо
7
Барренечеа
9
Оскарссон
9
Эрнандес
18
Деосса
18
Деосса
9
Эрнандес
17
Рикельме
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Рикельме
6
Берналь
22
Иско
22
Иско
6
Берналь
24
Сучич
23
Захарян
23
Захарян
24
Сучич
21
Эррера
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Эррера
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
14
Кубо
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
14
Кубо
7
Барренечеа
29
29
7
Барренечеа
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
15
Альваро Фидальго
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
31
Ману Гонсалес
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
13
Унаи Марреро
ВР
8
M. Goti Lopez
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
15
Альваро Фидальго
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
31
Ману Гонсалес
ВР
Остались в запасе
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
13
Унаи Марреро
ВР
8
M. Goti Lopez
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
Точно не сыграют
Диего Конде
ВР
Gonzalo Petit
ЦФ
Айтор Руйбаль
ПВ
Джовани Ло Чельсо
АП
Эз Абде
ЛВ
José Morante
ЦФ
Трой Пэррот
ЦФ
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Йон Горротксатеги
ОП
Альваро Одриосола
ПЗ
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Пабло Марин
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бетиса» в основное время. Домашняя мощь, отличная форма и проблемы «Реал Сосьедад» в обороне, который пропускает в каждом матче, делают хозяев явными фаворитами. Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление атакующего «Бетиса». Рекомендуемая ставка – победа «Бетиса» с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Реал Сосьедад» состоится 21 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».

«Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн

2.05
Победа «Бетиса»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Сосьедад Бетис
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