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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 12 декабря 2021
Бетис
12.12.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
14'
А. Морено
57'
Хуанми
67'
Н. Фекир
79'
А. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
Замена
Родри
️️️️
Хуанми
87'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
83'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Морено
83'
Замена
К. Тельо
️️️️
Н. Фекир
83'
ГОЛ! 4:0!
А. Морено
Пас отдал
С. Каналес
79'
74'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
74'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Барренечеа
74'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
И. Субельдия
ГОЛ! 3:0!
Н. Фекир
Пас отдал
В. Жозе
67'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
66'
Желтая карточка
Н. Фекир
63'
62'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
62'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
59'
Желтая карточка
И. Субельдия
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
Пас отдал
А. Морено
57'
Желтая карточка
А. Морено
56'
Желтая карточка
Г. Родригес
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
Пас отдал
В. Жозе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
11
Алекс Морено
5
Бартра
4
Руис
2
Бельерин
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Сальдуа
3
Муньос
36
Субименди
10
Порту
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Исак
11
Алекс Морено
33
Миранда
33
Миранда
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
7
Хуанми
10
Родри
10
Родри
7
Хуанми
10
Фекир
37
Тельо
37
Тельо
10
Фекир
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
5
Субельдия
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
5
Субельдия
7
Барренечеа
23
Наварро
23
Наварро
7
Барренечеа
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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