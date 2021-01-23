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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 23 января 2021
Реал Сосьедад
23.01.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
48'
А. Исак
57'
М. Оярсабаль
86'
С. Каналес
90+2'
Хоакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Хоакин
Пас отдал
К. Тельо
90'
+1
Желтая карточка
Х. Миранда
Желтая карточка
Х. Сальдуа
86'
86'
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
Пас отдал
Хоакин
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
83'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
83'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
78'
78'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Мерино
77'
Желтая карточка
М. Мерино
69'
67'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Л. Морон
66'
Замена
Родри
️️️️
Д. Лайнес
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Исак
57'
56'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Гуардадо
56'
Замена
В. Карвалью
️️️️
П. Акуоку
51'
Желтая карточка
П. Акуоку
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Х. Гуриди
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
18
Гуриди
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Порту
9
Исак
4-2-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
24
Акуоку
18
Гуардадо
16
Лайнес
10
Фекир
20
Каналес
80
Морон
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
36
Субименди
23
Мерино
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
16
Лайнес
10
Родри
10
Родри
16
Лайнес
24
Акуоку
10
Карвалью
10
Карвалью
24
Акуоку
18
Гуардадо
37
Тельо
37
Тельо
18
Гуардадо
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
80
Морон
19
Санабрия
19
Санабрия
80
Морон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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