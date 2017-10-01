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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 01 октября 2017
Реал Сосьедад
01.10.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 7 тур
4 : 4
Завершен
Бетис
13'
В. Жозе
26'
М. Оярсабаль
57'
Х. Прието
86'
Д. Льоренте
6'
А. Санабрия
28'
З. Феддаль
46'
Хоакин
84'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
90'
+5
Желтая карточка
С. Леон
Желтая карточка
Д. Льоренте
87'
ГОЛ! 4:4!
Д. Льоренте
Пас отдал
А. Ильярраменди
86'
84'
ГОЛ! 3:4!
С. Леон
Желтая карточка
А. Ильярраменди
66'
Желтая карточка
Р. Навас
66'
ГОЛ! 3:3!
Х. Прието
Пас отдал
Хуанми
57'
46'
ГОЛ! 2:3!
Хоакин
Пас отдал
А. Гуардадо
44'
Желтая карточка
А. Гуардадо
28'
ГОЛ! 2:2!
З. Феддаль
Пас отдал
А. Гуардадо
ГОЛ! 2:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
К. Родригес
26'
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
А. Одриосола
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Ф. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
27
Франсис
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
77
Родригес
3
Льоренте
16
Навас
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
4-3-2-1
1
Адан
19
Барраган
3
Феддаль
22
Дурмиси
2
Манди
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
8
Руис
17
Хоакин
37
Тельо
19
Санабрия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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