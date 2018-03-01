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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 01 марта 2018
Бетис
01.03.2018, четверг, 21:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Бартра
56'
Желтая карточка
С. Леон
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-3-2-1
1
Адан
2
Манди
5
Бартра
22
Дурмиси
8
Руис
6
Хави Гарсия
27
Франсис
37
Тельо
10
Будебуз
11
Леон
3-2-2-2-1
3
де ла Белья
15
Морено
3
Льоренте
20
Одриосола
5
Субельдия
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
20
Каналес
21
Оярсабаль
7
Хуанми
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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