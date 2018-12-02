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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 02 декабря 2018
Бетис
02.12.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
33'
Х. Фирпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
80'
Желтая карточка
В. Жозе
Желтая карточка
В. Карвалью
79'
Желтая карточка
А. Манди
76'
62'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Х. Фирпо
59'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Фирпо
Пас отдал
В. Карвалью
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
26
Сидней
2
Манди
10
Карвалью
18
Гуардадо
27
Франсис
20
Ло Чельсо
17
Хоакин
80
Морон
3-2-2-1-2
13
Мойя
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Морено
2
Горосабель
19
Эрнандес
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
19
Рамирес
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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