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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 04 апреля 2019
Реал Сосьедад
04.04.2019, четверг, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
17'
Хуанми
83'
М. Оярсабаль
56'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
ГОЛ! 2:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Хуанми
83'
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
К. Тельо
Желтая карточка
Х. Сальдуа
52'
43'
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
Д. Льоренте
24'
19'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
18'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
М. Оярсабаль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
4-1-2-2
28
Рульи
5
Субельдия
6
Элустондо
3
Льоренте
2
Сальдуа
23
Мерино
21
Оярсабаль
23
Сангалли
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-1-1-3-1
13
Лопес
19
Барраган
3
Феддаль
26
Сидней
2
Манди
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Ло Чельсо
20
Каналес
37
Тельо
80
Морон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Хесе
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Хесе
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
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