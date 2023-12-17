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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 17 декабря 2023
Реал Сосьедад
17.12.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
Желтая карточка
А. Ремиро
90'
+5
87'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
Р. Ле Норман
86'
Желтая карточка
Й. Оласагасти
85'
Замена
А. Муньос
️️️️
К. Тирни
84'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
М. Мерино
84'
78'
Желтая карточка
А. Перес
Замена
Й. Магунаселайя
️️️️
М. Оярсабаль
75'
73'
Замена
В. Карвалью
️️️️
С. Альтимира
72'
Замена
Родри
️️️️
Э. Абде
68'
Желтая карточка
А. Руйбаль
59'
Замена
А. Диао
️️️️
В. Жозе
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Захарян
59'
Замена
У. Садик
️️️️
А. Силва
58'
43'
Желтая карточка
М. Рока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
63
Тирни
24
Ле Норман
5
Субельдия
14
Траоре
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
23
Захарян
14
Кубо
19
Силва
3-1-1-3-2
1
Силва
4
Рияд
2
Пеццелла
16
Абнер
21
Рока
5
Альтимира
24
Руйбаль
22
Иско
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
22
Перес
63
Тирни
3
Муньос
3
Муньос
63
Тирни
23
Захарян
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
23
Захарян
23
Мерино
8
Оласагасти
8
Оласагасти
23
Мерино
10
Оярсабаль
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
10
Оярсабаль
19
Силва
6
Садик
6
Садик
19
Силва
5
Альтимира
10
Карвалью
10
Карвалью
5
Альтимира
10
Эз Абде
10
Родри
10
Родри
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
11
Диао
11
Диао
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
3
4
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
2
6
Офсайды
3
0
Количество передач
248
218
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.81
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Реале Арена
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