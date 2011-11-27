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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 27 ноября 2011
Бетис
27.11.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
81'
Х. Перейра
85'
Х. Перейра
56'
И. Агиррече
76'
К. Вела
90+1'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
+1
ГОЛ! 2:3!
И. Мартинес
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 2:2!
Х. Перейра
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:2!
Х. Перейра
Пас отдал
С. Севилья
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Чика
ГОЛ! 0:2!
К. Вела
Пас отдал
И. Агиррече
Желтая карточка
Ириней
Замена
В. Демидов
️️️️
Г. Элустондо
Замена
Х. Перейра
️️️️
А. Посуэло
Замена
Э. Кальвенте
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
А. Гризманн
ГОЛ! 0:1!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
Желтая карточка
Касто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бетис
31
Фабри
ВР
17
Исидоро
ПЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
29
Устариц
5
Дорадо
2
Чика
8
Посуэло
8
Севилья
0
Ириней
7
Эчебаррия
24
Кастро
24
Санта Крус
4-3-3
1
Браво
22
Эстрада
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
17
Зурутуса
6
Элустондо
11
Аранбуру
10
Вела
7
Гризманн
9
Агиррече
7
Эчебаррия
24
Кальвенте
24
Кальвенте
7
Эчебаррия
2
Чика
19
Молина
19
Молина
2
Чика
8
Посуэло
9
Перейра
9
Перейра
8
Посуэло
6
Элустондо
15
Демидов
15
Демидов
6
Элустондо
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
31
Фабри
ВР
17
Исидоро
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
17
Исидоро
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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