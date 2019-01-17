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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 17 января 2019
Реал Сосьедад
17.01.2019, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Бетис
40'
И. Субельдия
62'
М. Мерино
37'
С. Каналес
70'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
90'
+1
Вторая желтая
Д. Ло Чельсо
89'
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
А. Ильярраменди
83'
78'
Желтая карточка
Л. Морон
Желтая карточка
Э. Морено
74'
70'
ГОЛ! 2:2!
Л. Морон
ГОЛ! 2:1!
М. Мерино
Пас отдал
А. Янузай
62'
43'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:1!
И. Субельдия
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Каналес
Пас отдал
Л. Морон
Желтая карточка
А. Янузай
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-2-1
13
Мойя
19
Эрнандес
5
Субельдия
15
Морено
2
Сальдуа
23
Мерино
14
Ильярраменди
10
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-1-1-3-2
1
Жоэль
19
Барраган
5
Бартра
2
Манди
10
Карвалью
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
20
Каналес
37
Тельо
80
Морон
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
23
Лука Сангалли
АП
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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