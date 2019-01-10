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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 10 января 2019
Бетис
10.01.2019, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
79'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Желтая карточка
А. Манди
42'
16'
Желтая карточка
И. Субельдия
9'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
19
Барраган
10
Карвалью
27
Франсис
18
Гуардадо
20
Ло Чельсо
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
4-1-2-2
28
Рульи
2
Сальдуа
5
Субельдия
3
Льоренте
19
Эрнандес
17
Зурутуса
23
Сангалли
10
Оярсабаль
7
Хуанми
9
Баутиста
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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