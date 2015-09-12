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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 12 сентября 2015
Бетис
12.09.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
41'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Ф. Портильо
90'
+2
81'
Замена
С. Каналес
️️️️
Р. Пардо
Желтая карточка
Д. Себальос
78'
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
К. Пиччини
78'
70'
Замена
И. Агиррече
️️️️
А. де ла Белья
Замена
А. Сехудо
️️️️
Хоакин
66'
56'
Желтая карточка
Д. Рейес
46'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Прието
Замена
Д. Себальос
️️️️
Х. Молина
46'
Вторая желтая
Петрос
45'
+1
Желтая карточка
Петрос
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Хоакин
41'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
37'
36'
Желтая карточка
Р. Пардо
Желтая карточка
А. Н'Диайе
27'
20'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Адан
18
Гонсалес
16
Вестерманн
12
Пиччини
6
Петрос
11
Варгас
21
Н'Диайе
17
Хоакин
20
Портильо
24
Кастро
19
Молина
4-3-1-2
28
Рульи
3
Гонсалес
3
де ла Белья
6
Элустондо
13
Рейес
14
Пардо
10
Прието
14
Ильярраменди
77
Брума
10
Вела
9
Жонатас
12
Пиччини
2
Молинеро
2
Молинеро
12
Пиччини
19
Молина
25
Себальос
25
Себальос
19
Молина
17
Хоакин
16
Сехудо
16
Сехудо
17
Хоакин
10
Прието
5
Кастро
5
Кастро
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
20
Каналес
14
Пардо
3
де ла Белья
9
Агиррече
9
Агиррече
3
де ла Белья
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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