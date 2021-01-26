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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 26 января 2021
Бетис
26.01.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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