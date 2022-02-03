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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 03 февраля 2022
Реал Сосьедад
03.02.2022, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 4
Завершен
Бетис
12'
Хуанми
57'
Хуанми
83'
В. Жозе (П)
87'
А. Руйбаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
88'
Замена
Родри
️️️️
Н. Фекир
88'
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
87'
ГОЛ! 0:4!
А. Руйбаль
Пас отдал
В. Руис
83'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Жозе
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
83'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
82'
77'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хуанми
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Сильва
73'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Янузай
73'
66'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
57'
ГОЛ! 0:2!
Хуанми
Пас отдал
А. Морено
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
46'
38'
Желтая карточка
М. Бартра
12'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
В. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Сальдуа
23
Мерино
6
Гевара
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
3-3-2-2
1
Силва
5
Бартра
4
Руис
6
Гонсалес
20
Сабали
10
Карвалью
11
Алекс Морено
20
Каналес
10
Фекир
7
Хуанми
7
Иглесиас
21
Сильва
12
Рафинья
12
Рафинья
21
Сильва
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
24
Янузай
9
Серлот
9
Серлот
24
Янузай
10
Фекир
10
Родри
10
Родри
10
Фекир
7
Хуанми
24
Руйбаль
24
Руйбаль
7
Хуанми
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
30
Гаиска Айеса
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Жоэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
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