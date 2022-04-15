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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 15 апреля 2022
Реал Сосьедад
15.04.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
Вторая желтая
Д. Сильва
90'
+4
Желтая карточка
Д. Сильва
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
А. Серлот
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Браво
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
87'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
80'
77'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
75'
Желтая карточка
Г. Родригес
68'
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
Замена
А. Янузай
️️️️
Рафинья
65'
Желтая карточка
Рафинья
60'
46'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
В. Карвалью
37'
Желтая карточка
В. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-1-2
1
Ремиро
15
Рико
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
12
Рафинья
36
Субименди
23
Мерино
21
Сильва
9
Серлот
9
Исак
4-1-1-2-2
1
Браво
2
Бельерин
2
Пеццелла
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
7
Хуанми
7
Иглесиас
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
12
Рафинья
24
Янузай
24
Янузай
12
Рафинья
10
Карвалью
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Карвалью
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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